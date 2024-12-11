微星獲2024台灣25大國際品牌殊榮 品牌價值2.12億美元
「2024台灣最佳國際品牌價值調查」10日公布榜單，全球電競及AI PC領導品牌MSI微星（2377）今年再度入選台灣25大國際品牌，品牌價值達2.12億美元，印證MSI微星科技在國際市場不斷攀升的品牌影響力。
台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院與國際鑑價機構Interbrand合作，以結合財務與品牌管理分析的鑑價機制評估，公布年度榜單。
MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技持續將技術創新融入品牌核心價值，以應對AI賦能時代的挑戰。近年我們更積極布局AI伺服器、開創遊戲掌機、電動車充電樁等全新領域。本次獲選體現我們在深化AI與AIoT物聯網技術研發、拓展智慧生活版圖的成績斐然。未來我們會持續厚植品牌實力，專注創新、品質與永續發展，為所有喜愛MSI微星科技的消費者創造最大的價值。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
📢 蘋果史上最薄！iPhone 17 Air僅6.25mm厚度 但藏1隱憂被當「中階手機」
📢 《軒轅劍參》Switch完全版開箱！典藏畫冊勾出老粉絲情懷 妮可Q版外露
📢 石頭G20S Ultra掃拖機器人開箱！7.98cm超薄機身鑽低矮區 星陣導航輕鬆過障礙賽
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言