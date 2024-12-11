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微星獲2024台灣25大國際品牌殊榮 品牌價值2.12億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星科技再獲2024台灣25大國際品牌殊榮，品牌價值達2.12億美元。微星／提供
MSI微星科技再獲2024台灣25大國際品牌殊榮，品牌價值達2.12億美元。微星／提供

「2024台灣最佳國際品牌價值調查」10日公布榜單，全球電競及AI PC領導品牌MSI微星（2377）今年再度入選台灣25大國際品牌，品牌價值達2.12億美元，印證MSI微星科技在國際市場不斷攀升的品牌影響力。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院與國際鑑價機構Interbrand合作，以結合財務與品牌管理分析的鑑價機制評估，公布年度榜單。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技持續將技術創新融入品牌核心價值，以應對AI賦能時代的挑戰。近年我們更積極布局AI伺服器、開創遊戲掌機、電動車充電樁等全新領域。本次獲選體現我們在深化AI與AIoT物聯網技術研發、拓展智慧生活版圖的成績斐然。未來我們會持續厚植品牌實力，專注創新、品質與永續發展，為所有喜愛MSI微星科技的消費者創造最大的價值。」

MSI微星科技再獲2024台灣25大國際品牌殊榮，品牌價值達2.12億美元。微星／提供
MSI微星科技再獲2024台灣25大國際品牌殊榮，品牌價值達2.12億美元。微星／提供

AI 微星

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