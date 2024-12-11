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泰國核可京鼎3.12億美元投資案 京鼎8月董事會已拍板

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

路透報導，泰國投資局核准鴻海（2317）旗下京鼎（3413）精密子公司的105億泰銖（3.12億美元）投資案。該案為京鼎8月董事會通過追加泰國子公司資本支出預算案後的總金額。

京鼎提到，董事會最初於2023/07通過1.2億美元投資，後再於2024年8月追加2.9億，共3.12億美元。

京鼎8月董事會後公告於112/11/10通過泰國子公司UniEQ Integrated Technology Co., Ltd.資本支出預算金額為美金1.2億元。擬追加資本支出預算金額美金1.72億元，金額合計為美金2.92億元。

泰國 資本支出

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