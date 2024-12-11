群光鼓勵員工動起來 第三次榮獲「運動企業」認證

群光（2385）11日第三次獲頒教育部體育署「運動企業」認證。群光表示，公司相當重視員工的健康，積極在公司內倡導員工重視規律運動，以保持身心健康平衡。

群光在群光智慧綠能大樓的地下一樓，打造「五星級健身房」，設置游泳池，購置與訓練奧運選手同等級的各種健身與運動器材，並且聘請專職教練為員工進行專業指導。群光電子希望員工重視體能，因此在晉升制度中，亦對晉升人員進行體適能測驗，鼓勵員工持續規律運動，維持身體健康。

為促進職場運動風氣，群光也積極補助運動社團，包含路跑社、羽球社、籃球社、瑜珈社、與有氧舞蹈社等，鼓勵員工培養運動習慣，紓解生活面臨的各種壓力。同時，公司總經理為帶動員工一起動起來，每年亦號召公司路跑好手們一同揮灑汗水，參加路跑活動。

群光每年均規劃一系列活動，全方位照顧員工，像是辦理員工健康檢查、醫師臨場看診提供諮詢服務、養生及運動講座、捐血活動、戒菸活動、健步競賽及減重競賽等。以員工健檢為例，自2023年起，群光為照顧資深員工健康，只要服務超過10年，即由公司全額補助至醫療院所進行更精密的健康檢查服務，讓員工能定期追蹤健康狀況。減重比賽則是為鼓勵有過重疑慮的員工回復健康體重，由公司外聘的醫師提供健康減重諮詢服務，經由飲食控制以及循序運動，達成減重的目標，增進健康。

此次群光獲頒教育部體育署「運動企業」認證，代表群光電子在推廣員工規律運動受到肯定，未來將繼續以更多元的方式，舉辦各項活動，鼓勵員工將運動融入生活，愈動愈健康。