元太攜生態圈夥伴捐總價近3千萬元 「e 啟讀出未來」嘉惠1.5萬名學童

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技11日宣布，由22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為雲林縣的40所國小，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,024台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載108本適合低、中與高年級的優質讀物，共計超過11萬冊電子書，總捐贈價值近新台幣3,000萬元，嘉惠雲林縣1.5萬多名學童。

閱讀是眾所皆知能提升學童的認知、語言、理解、推理及其他領域能力，然而在數位學習過程中，學童容易因電腦即時訊息、多元的影音與遊戲誘惑而分心，加上長時間使用3C產品，容易對雙眼產生負面傷害。所以，在數位閱讀的趨勢下，培養學童使用不傷眼、幫助專注的閱讀載具，以增進閱讀能量、提升閱讀素養，是學童累積閱讀理解能力的重要關鍵。

「e啟讀出未來」專案以一年一縣市為目標，元太科技每年均攜手電子紙生態圈夥伴公司，運用對視覺友善的電子紙打造電子書閱讀器，並預載多元豐富的電子書內容，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。

專案第八年推展至雲林縣，元太科技號召，包括振曜科技、Readmoo讀墨電子書、友輝光電-竹南、天鈺科技、玄通系統、正達國際光電、台灣康寧、帆宣系統、李林設計、坤裕精機、奇景光電、茂林光電、振專公司、晶門半導體、群創光電、義隆電子、達盛機械、聯合聚晶、聯享光電、聯倉交通、麗明營造，共22家生態圈夥伴公司一起響應數位閱讀文化推廣，在雲林縣教育處大力支持與協助下，將彩色電子書閱讀器及優質兒童電子書讀物帶給雲林縣40所偏鄉及積極推動閱讀素養的國小學校，協助雲林縣府推動學童閱讀文化。

雲林縣長張麗善表示，閱讀是提升學童能力的關鍵，然而於此數位時代，學童面臨眾多電子產品的誘惑，專注力常受到挑戰。此次捐贈的電子書閱讀器，具備視覺友好、保護眼睛的設計，為學生提供專注、安全的數位閱讀環境，這不僅豐富學童的閱讀資源，更開啟了數位閱讀的新篇章。張麗善特別感謝元太科技及所有善心企業對雲林教育的支持，期待未來能攜手推動更多創新專案，讓雲林的孩子在數位時代擁有更美好的成長環境。

「成長中的學童是我們國家未來的棟樑，在充滿3C誘惑的數位時代，如何在提升閱讀力的同時，還能讓學童專注學習且不傷眼，是元太推動『e啟讀出未來』專案的初衷。」元太科技董事長李政昊表示：「從2017年開始，專案足跡已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、澎湖縣、基隆市，在元太科技的長期努力下，我們很開心每年持續號召更多生態圈夥伴踴躍參與專案，集結更多公益資源，運用彩色電子書閱讀器及適合兒童的優質電子書，為雲林縣國小學童打造電子書行動圖書館，增進學童們的數位閱讀競爭力。」

今年捐贈給雲林縣的彩色電子書閱讀器中，每台均預載108本分別適合高、中、低年級學童閱讀的童書，其中41本書是依據雲林縣教育政策的品德教育、科技發展主軸而挑選，並結合聯合國永續發展目標SDGs主題的優良讀物， 另有3本香山濕地生態保育繪本電子書，由新竹市政府授權提供。

根據美國羅徹斯特理工學院的2012年的研究數據，每本紙本書的碳排放量平均為7.46公斤CO₂e。以本案捐贈的11 萬本電子書取代紙本書計算，扣除1,024台電子書閱讀器的總碳排放量43公噸CO₂e，整體可節省約777.6公噸CO₂e 的碳排放量，相當於2座大安森林公園碳吸存量，展現出數位化閱讀在減少碳排放並促進環境永續的貢獻。

「e啟讀出未來」為元太科技自2017年發起的公益專案。元太科技以企業社會責任使命的在地關懷為主軸，運用核心的電子紙技術，集結供應鏈夥伴與志工共同投入，為學生提供舒適護眼的數位閱讀體驗。2017年於南投縣16所國小打造電子書閱讀器行動圖書館出發；2018年與彰化縣合作，將電子書閱讀器與電子書帶進縣內10所閱讀磐石獎得獎國小；2019年則在嘉義縣不僅將電子書閱讀器捐贈至41所國小，更首次將電子書閱讀器捐贈至嘉義縣立圖書館與縣內18座鄉鎮圖書館；2020年將專案延伸至新北市18所國中；2021年則持續深耕於國中學生數位閱讀資源建置，於桃園市建立13座行動圖書館；2022年帶給澎湖縣全縣學童1,000台電子書閱讀器及10.3萬冊優質童書，於全縣37所國小建立行動圖書館；2023年捐贈基隆市全市39所國小1,075台彩色電子書閱讀器及近11萬冊電子書。

專案以「一學校一電子書行動圖書館」目標發展，截至2024年，專案累積贊助214所學校、29座圖書館、5,085台電子書閱讀器、48.1萬冊電子書書籍，嘉惠6.9萬名學生，累積貢獻新台幣2億5,603萬元價值。