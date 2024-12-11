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群創獲GCSA與TCSA 多項殊榮 展現永續力與創新力

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電獲頒GCSA與TCSA多項殊榮，由人力資源協理暨永續長彭峻豪（右）代表出席典禮領獎。群創／提供
群創光電獲頒GCSA與TCSA多項殊榮，由人力資源協理暨永續長彭峻豪（右）代表出席典禮領獎。群創／提供

群創（3481）光電以落實永續發展的卓越表現，再次囊括全球企業永續獎（GCSA）與台灣企業永續獎（TCSA）多項大獎，展現環境保護、社會責任與治理(ESG)領域的領導力與影響力。

在GCSA全球企業永續獎中，群創榮獲永續報告—銀級（Silver Class）及最佳實踐—水資源領袖（Water Leader）；於TCSA 台灣企業永續獎更以綜合績效榮膺台灣100大永續典範企業獎、永續報告-電子資訊製造業金獎，並在「水資源管理」與「高齡友善管理」兩大領域摘下單項績效領袖獎。這些榮譽不僅肯定群創在永續治理與創新管理上竭盡全力，更彰顯在實踐全球永續目標的貢獻。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「這些殊榮屬於每一位群創人，展現我們在永續發展上的決心。我們將持續以創新科技為核心，結合實際行動，攜手客戶、供應商與員工，為全球淨零排放與社會福祉貢獻更多力量。」

深耕本業，跨域多角化發展，提升企業永續經營力

群創秉持「本業深耕、跨業轉型」的雙維度策略，持續鞏固顯示器產業領先地位，並多角化發展深化非顯示器領域佈局，全力推動雙軌轉型，為利害關係人創造更大價值。群創持續在國際永續舞台上創造佳績，不僅連續第六年入選道瓊永續世界指數（DJSI World Index），更首次躋身國際碳揭露計畫(CDP)水安全問卷 A List 名單，顯示在水資源保護與管理上的卓越成效，展現其全球影響力。

落實永續承諾與展望目標，挹注永續轉型新動能

群創致力推動全方位的永續發展，從能源效率提升到水資源管理，皆以實際行動為環境與社會做出貢獻，並以水資源管理領域表現尤為突出。2023 年，群創台灣廠區製程水總回收量達267.5百萬噸，回收率高達97.6%，創歷史新高，並設定2030年永續發展目標，此目標設定更透過內外部利害關係人議和，綜合評估相關營運衝擊，從中選定 15 項重大主題，聚焦 11 項聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。透過科技創新與高效解決方案，群創不僅為企業本身，更為整個產業鏈注入永續轉型的動能。

展望未來，群創將持續聚焦環境與社會議題，以實現全球永續發展為目標，強化在社會與環境面向的永續作為，並深化永續實踐力，創造多元永續效益，擁抱全球淨零風潮。

水資源 群創 顯示器

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