緯創憑「5招」入選十大永續典範企業 再奪白金獎殊榮

代工大廠緯創（3231）作為全球領先的高科技產品設計與製造服務提供者，近年也持續深化「企業韌性」佈局；面對日益嚴格的減碳需求，緯創也憑藉啟動「低碳製造轉型」、「幸福共榮職場」、「循環再生經濟」、「環境之美」、「社會之善」等五大堅持，成功獲第十七屆台灣企業永續獎的肯定，並入選「台灣十大永續典範企業」，而團隊也於11日現身南港受獎。

據悉，台灣永續能源研究基金會為鼓勵產業界善盡企業社會責任，17年來持續舉辦「台灣企業永續獎」 評選活動，獲得企業及社會各界熱烈回應。歷屆累計參獎企業731家之營業總額與2022年國內GDP比值為140%，顯見在政府、民間、產業及學界的共同努力下，以及隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起，推動企業永續已蔚為風潮，更成為時下企業經營之顯學。

金管會近年積極推動企業實踐CSR工作，強調公司治理的重要，且落實於制度上，強制四類特定公司編寫永續報告書，並於2020啟動「永續發展藍圖」、去年公告「上市櫃公司永續發展行動方案」，並將於明(2025)年起擴大股本達二十億元以下之上市櫃公司應編製更名後之企業永續報告書，因此企業社會責任觀念業已普及並內化為企業精神，進一步鼓勵企業積極落實社會責任、執行永續績效，以促進其永續發展。

緯創為了將減碳行動內化為競爭力，早在2022年就已先成立「Decarbonization Pillar」作為組織內的專責單位，並致力推動減碳三大方針，包括：(1)提升再生能源比例，(2) 推動節能技改，(3) 碳法規風險評估。展現對2030年碳中和目標的堅定決心。而緯創面臨的最大減碳挑戰在於範疇三碳排放，這部分佔整體碳排97%，其中來自供應商所佔的比例更高達76%。