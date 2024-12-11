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竹科44周年園慶 將於13日舉辦

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

竹科管理局表示，今年的竹科44周年園慶活動將於12月13日在科學園區同業公會1樓大會議室舉行，會中專題講座邀請知名作家及節目主持人謝哲青先生分享「從閱讀、旅行、藝術到科技生活的心力量」。並安排竹科實中雙語部管弦樂團及世界先進熱音社進行表演，與園區廠商共同歡慶竹科生日。

竹科管理局說明指出，今年園慶的主軸是「勢在竹科．引領趨勢」，面對國際情勢的變化，竹科廠商持續站穩全球高科技產業供應鏈要角，協助園區廠商穩居技術領先地位，是竹科管理局首要任務。

園慶活動現場將會頒發113年度「優良廠商創新產品獎」、「研發成效獎」、「廢棄物減量及循環經濟績優企業獎」，肯定園區廠商持續投入研發，提升科技水準與促進產業發展之成就，更要鼓勵廠商兼顧企業社會責任，致力促進環境永續發展。

竹科

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