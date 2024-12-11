元太攜手生態圈捐近3,000萬元 打造電子書行動圖書館

元太科技（8069）11日宣布， 22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為雲林縣的40所國小，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,024台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載108本適合低、中與高年級的優質讀物，共計超過11萬冊電子書，總捐贈價值近3,000萬元，嘉惠雲林縣15,000多位學童。

「e啟讀出未來」專案以一年一縣市為目標，元太科技每年均攜手電子紙生態圈夥伴公司，運用對視覺友善的電子紙打造電子書閱讀器，並預載多元豐富的電子書內容，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。

專案第八年推展至雲林縣，元太科技號召，包括振曜科技（6143）、Readmoo讀墨電子書、友輝光電（4933）竹南、天鈺科技（4961）、玄通系統、正達國際光電（3149）、台灣康寧、帆宣系統（6196）、李林設計、坤裕精機、奇景光電、茂林光電（4935）、振專公司、晶門半導體、群創光電（3481）、義隆電子（2458）、達盛機械、聯合聚晶、聯享光電（3678）、聯倉交通、麗明營造，共22家生態圈夥伴公司一起響應數位閱讀文化推廣，在雲林縣教育處大力支持與協助下，將彩色電子書閱讀器及優質兒童電子書讀物帶給雲林縣40所偏鄉及積極推動閱讀素養的國小學校，協助雲林縣府推動學童閱讀文化。

雲林縣長張麗善表示，閱讀是提升學童能力的關鍵，然而於此數位時代，學童面臨眾多電子產品的誘惑，專注力常受到挑戰。此次捐贈的電子書閱讀器，具備視覺友好、保護眼睛的設計，為學生提供專注、安全的數位閱讀環境，這不僅豐富學童的閱讀資源，更開啟了數位閱讀的新篇章。

元太科技董事長李政昊指出， 成長中的學童是國家未來的棟樑，在充滿3C誘惑的數位時代，如何在提升閱讀力的同時，還能讓學童專注學習且不傷眼，是元太推動「e啟讀出未來」專案的初衷。從2017年開始，專案足跡已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、澎湖縣、基隆市，在元太科技的長期努力下，每年將持續號召更多生態圈夥伴踴躍參與專案，集結更多公益資源，運用彩色電子書閱讀器及適合兒童的優質電子書，為雲林縣國小學童打造電子書行動圖書館，增進學童們的數位閱讀競爭力。