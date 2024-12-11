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市調機構顯示 今年顯示玻璃雖需求疲軟、整體營收上揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據Counterpoint Research旗下 DSCC預估，2024年顯示玻璃整體營收以美元計價成長5%。第三季度顯示玻璃出貨量下滑，預計第四季度將進一步下降。受惠康寧為彌補日圓貶值影響所實施的價格上調，玻璃價格呈現上漲趨勢。

DSCC最新公布的《顯示玻璃報告》統計，第三季全球顯示玻璃出貨量季減2%、年減1%；預計第四季將季減7%，但2025年第一季度有望季增2%。

從區域市場來看，中國面板廠商在顯示玻璃市場中占主導地位，而韓國的重要性則大幅下降。十年前，韓國是顯示玻璃需求的最大市場，但到2023年第一季度，其市占跌至僅5%。儘管2024年下半年韓國的市占回升至7%，但未來預計難以突破此水平。

DSCC預測，2024年全年顯示玻璃營收以美元計算成長5%。康寧仍是產量與營收的領先企業，但其市占在2024年因中國本土廠商擴增第8.5代線產能而有所下降。

今年因應夏季體育賽事的電視面板需求，顯示器玻璃出貨量在2024 年第2 季大幅成長，而面板製造商為了避免增加庫存而減少產能利用率，第三季顯示玻璃出貨量有所下降。 2024年的需求高峰出現在第二季，仍低於2022年第一季的水平。

貨量 電視面板

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