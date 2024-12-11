金寶奪「企業永續獎」2殊榮 永續長游乃溥揭3關鍵佈局

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，而團隊也再次得到「台灣企業永續獎」的肯定，並獲頒「永續績效獎」及「永續報告書白金獎」2大殊榮，而主辦單位11日舉行頒獎典禮，金寶永續長游乃溥也將現身受獎。面對日益嚴格的減碳需求，金寶目前也已陸續推動多項永續發展方針，而游乃溥也在法說會上宣布，金寶明年將依金管會要求，正式達成第二階段的溫室氣體盤查。

金寶集團近年陸續推動各項永續治理計畫，並於今年7月號召43家供應商，成立「永續ESG夥伴聯盟」，憑藉自身在永續方面的雄厚實力，即時為各位企業夥伴們提供各項協助，同時也在集團中，落實更加全面的環境永續教育訓練，進一步加速企業內部的碳盤查進程，也因此連續兩年得到「台灣企業永續獎」白金獎的肯定。

據悉，環境部於2023年12月29日開始，提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等，也在市場中掀起一波龐大的減碳浪潮，而隨著2024年開始納入計價碳費，全台企業大廠勢必要需要提前制定出完備的減碳措施，而金寶長年以積極態度，支持各式公益推廣計畫，也於今年7月自告奮勇的跳出，攜手企業夥伴齊心籌組「永續夥伴聯盟」。

事實上，世界經濟論壇（WEF）公布的《Net-Zero Challenge：The Supply Chain Opportunity》報告中，已有明確的指出，企業營運中高達70%的碳排放來自於範疇三，這也意味著企業必須超越自身的營運邊界，將視野拓展至整個供應鏈，才能有效減少碳排放並達成淨零目標。金寶透漏，團隊在溫室氣體盤查的過程中，還特別委託了專業顧問一步驟一步驟的解析碳盤查的原理與方法。

金寶透露，主要是因為企業內部碳盤查與查證能夠精確量化碳排放數據，還能為後續減碳策略的制定提供科學依據。而未來，碳排放數據的揭露也將會成為企業間競爭力的重要指標。團隊希望能透過此類工作坊，幫助供應商提前佈局，做好迎接未來挑戰的準備。同時，也希望供應商們儘快展開企業內部的碳盤查工作，持續與公司保持密切合作，共同應對未來更加嚴苛的挑戰。