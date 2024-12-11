快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

聽新聞
0:00 / 0:00

中科擴建二期用地爭議 國科會：依法行政程序完備

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
針對中科擴建二期用地爭議，國科會表示，依法行政程序完備。圖／本報系資料照
針對中科擴建二期用地爭議，國科會表示，依法行政程序完備。圖／本報系資料照

中科擴建二期用地惹議，有地主主張中科管理局所委託估價師未按臨路的買賣實例來推算徵收價格。對此，國科會表示，該土地位於中科路及東大路口，經查並無臨路，估價時已針對臨路條件給予合理評估價格。強調用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益。

國科會表示，目前尚在徵收公告期間，國科會已請中科與土地所有權人持續溝通協調。且為保障民眾權益，希望能與每位土地所有權人達成協議，在兼顧產業發展需求，執行國家重大經濟建設計畫及保障民眾權益之原則，盡最大努力達成雙贏。

國科會指出，為保障民眾權益，中科辦理查估時即委託2家估價師事務所辦理本案之估價作業，完成2份查估報告後，邀集專家學者審查，再送交台中市不動產估價師公會審查；案經審查後，採用估價總價結果較高者，並提送「台中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有審查作業依照法令規定程序完備。

為兼顧地主權益，國科會說，中科於113年4月間接續召開多場協議價購會議，會議中由不動產估價師說明市價查估作業內容，並接受提問及回應；會議後進行民眾個別諮詢，估價師亦全程在場協助民眾瞭解有關地價資訊，期能藉此方式與土地及土地改良物所有權人進行面對面的溝通，保障所有權人權益；目前仍陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比率已達96.24%。

國科會強調，「台中園區擴建二期籌設計畫」經行政院111年1月22日核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過，含都市計畫、環境影響評估等，中科正依核定計畫，辦理用地取得作業中，未來將以產業數位轉型及半導體科技產業需求，落實研發創新樞紐的科技政策，以達產業形態多元化發展。

國科會 溝通

延伸閱讀

中科擴建二期土地爭議 國科會：依法行政程序完備

為苗栗設科學園區實驗中學請命 鍾東錦批國科會從中作梗

台積電台中二期擴廠球證卡關 中科：已解套明年首季交地

爭設苗栗科學實驗中學…鍾東錦：不是找國科會麻煩 是你們讓我們很麻煩

相關新聞

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

台積電昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，失守3,000億元大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後...

元太攜手生態圈捐近3,000萬元 打造電子書行動圖書館

元太科技（8069）11日宣布， 22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為雲林縣的40所國小，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行...

市調機構顯示 今年顯示玻璃雖需求疲軟、整體營收上揚

根據Counterpoint Research旗下 DSCC預估，2024年顯示玻璃整體營收以美元計價成長5%。第三季度...

中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

媒體報導中科擴建二期土地爭議案，主張中科管理局（簡稱中科）所委託估價師未按臨路的買賣實例來推算徵收價格。國科會特此澄清，...

金寶奪「企業永續獎」2殊榮 永續長游乃溥揭3關鍵佈局

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，而團隊也再次得到「台灣企業永續獎」的肯定，並獲頒「永續績效獎」...

技術革新 imec提出7埃米雙列CFET結構

比利時微電子研究中心（imec）在本周舉行的2024年IEEE國際電子會議（IEDM）上，發表一款基於互補式場效電晶體（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。