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竹科44周年園慶活動將於12月13日登場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科44周年園慶活動將於12月13日登場。圖為新竹科學園區。圖/聯合報系資料照片
竹科44周年園慶活動將於12月13日登場。圖為新竹科學園區。圖/聯合報系資料照片

竹科44周年園慶活動將於12月13日在園區公會1樓大會議室舉行，今年度專題講座邀請知名作家及節目主持人謝哲青分享「從閱讀、旅行、藝術到科技生活的心力量」，也特別安排竹科實中雙語部管弦樂團及世界先進熱音社進行表演，歡迎園區的好朋友們共同歡慶竹科生日。

竹科管理局說明，今年園慶的主軸是「勢在竹科引領趨勢」，面對國際情勢的變化，竹科廠商持續站穩全球高科技產業供應鏈要角，協助園區廠商穩居技術領先地位，是竹科管理局首要任務。

園慶活動現場將會頒發113年度「優良廠商創新產品獎」、「研發成效獎」、「廢棄物減量及循環經濟績優企業獎」，肯定園區廠商持續投入研發，提升科技水準與促進產業發展之成就，更要鼓勵廠商兼顧企業社會責任，致力促進環境永續發展。

竹科

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