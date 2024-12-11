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崇越日本半導體展首秀供應鏈實力 攜千附、弘塑等6家夥伴

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越科技號召6間台、美廠組供應鏈平台，於日本半導體展秀實力。圖／公司提供
崇越科技號召6間台、美廠組供應鏈平台，於日本半導體展秀實力。圖／公司提供

崇越科技（5434）今日宣布與旗下子公司峻川商事，攜手6家台、美半導體供應商，首度參加「2024 日本國際半導體展」，12月11日至13日於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展示半導體國際供應鏈平台的整合實力。

崇越提到，結合材料、設備、零組件等整合性方案，和電子與半導體封裝的材料製造商──美商銦泰科技、廠務工程及精密零組件整合製造商─千附實業（8383）、封裝設備商─廣化科技（5297）、半導體濕製程設備供應商─弘塑科技（3131）、化學濾網製造商─鈺祥、半導體零組件供應商─敏盛科技等企業，組供應鏈平台，進軍日本市場。

集結6家台、美廠供應鏈，崇越科技提到，從設備、材料、零組件與相關製程廠商等面向，於日本半導體展提供最完整的供應鏈陣容，展示內容涵蓋美商銦泰科技在功率元件構裝之導熱材、助焊劑和金屬焊片等封裝材料；千附實業的製程排氣風管及洗滌設備之系統解決方案；弘塑科技的批次式晶圓濕製程設備與單晶圓濕製程設備；AMC控制解決方案的專業廠商─鈺祥，推出應用於設備製程的化學濾網；以及廣化的甲酸真空回焊設備，採用接觸式真空加熱系統，配合精準的溫度梯度控制，可實現更均勻的焊接效果，並具備即時監測功能以掌握製程參數，為高功率元件製造提供最優化的製程解決方案。

崇越科技提到，旗下敏盛科技與客戶合作開發半導體高階製程使用的設備部品，應用於半導體蝕刻、化學氣相沉積、爐管等需耐高溫、耐腐蝕密封應用，將於日本半導體展中展示蝕刻製程應用的石英環、矽電極，薄膜製程應用的陶瓷基板等。

崇越科技首席執行長陳德懿表示：「台灣近二、三十年間半導體產業快速發展，尤其在先進製程的推進更是獨步全球，造就台系優秀且完整的半導體供應鏈生態圈。透過崇越科技、峻川商事扮演供應鏈平台角色，協助台、美系廠打進日本半導體供應鏈。此外，崇越也期待與日本在地廠商合作，日本九州有許多在成熟製程發展穩健的隱形冠軍企業，提供二手設備清洗、翻新服務等，也是崇越下一步期待合作的對象。」

日本崇越2006年於東京設立，2022年成立峻川商事株式會社，2023年於設立峻川商事熊本營業所，派駐人力與資源，以就近服務九州區域的半導體客戶，提供半導體材料及技術、市場分析、在地組裝、倉儲物流、特殊化學品倉儲等服務，強化海外供應鏈韌性，實現在地化生產。崇越科技董事長潘重良表示，日本在半導體材料與設備具領先優勢，結合台灣於先進製程製造的堅強技術實力，期盼日本與台灣業者的結盟，將加速技術突破，推動台、日半導體產業的互利共榮。

半導體 崇越科技 日本

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