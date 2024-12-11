反轉了？四大科學園區房價指數曝 這區跌5.9%
根據最新發布的「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，今年第3季包括竹科園區、中科園區，南科高雄園區房價仍持續上漲，但台南園區房價出現負成長，Q3年跌幅達5.9%。
為觀察科學園區對於區域房市的帶動，永慶房產集團攜手政大不動產研究中心，根據三大科學園區所在行政區的中古屋實價登錄資料，編製「政大永慶科學園區中古屋房價指數」並在今天對外發表。
數據顯示，新竹科學園區近四年房價指數年增幅皆有雙位數漲幅，漲勢相當凌厲。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，竹科為全台最熱的房市區域之一，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引投資、置產買盤挹注。
此外，當地因受限於腹地狹小，導致新增供給有限，使當地精華地段如竹北市及有台積電進駐的寶山鄉，預售新案屢創新高，也帶動周邊中古屋價格。新竹的蛋白區及苗栗北部的竹南鎮、頭份市也受益於竹科外溢買盤，房價齊漲。
台中與高雄園區Q3房價漲幅分別為13.8%與14.2%。郭翰分析，台中園區隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步成熟下，剛性購屋需求持續走高。
高雄園區則受益於台積電設廠的投資，帶動當地的經濟發展，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。
至於台南園區，先前房價指數漲幅相當猛烈，3年間漲幅達六成。郭翰指出，台積電陸續在善化區、安定區設廠投資，土地和房產需求也應聲而起，房價自然有撐。
然而，近年來台南園區房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點，使消費者難以再追價，因此近一年Q3台南園區指數也開始下跌，減幅為5.9%。
郭翰表示，目前銀行房貸緊縮狀況持續，加上9月央行祭出第七波信用管制打炒房手段，房價可能會有下修的空間，未來幾季科學園區中古屋房價指數值得觀察。
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