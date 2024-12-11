受惠中國短線商機 群創、友達11月營收月增逾一成

今年11月TV面板報價持平開出，但受惠於中國「舊換新」補貼政策衍生商機在到期前加速發酵，帶動友達（2409）11月營收增加至232.5億元，月增11.4%，為今年4月迄今次高，至於群創（3481）營收188億元，月增11.3%；法人機構表示，友達、群創11月營收月增超過10%，關鍵之一均在於10月基期較低。

分析師表示，中國政府舊換新補助雖有助於刺激當地電視需求，然而，目前品牌、通路業者多數以急單、短單因應「舊換新」短線商機，後續市況能否持續改善亦尚待觀察，加上國際品牌廠年底假期促銷相關訂單數量陸續減少，整體面板買氣能見度偏低。

此外，在明年第2季以前，TV面板報價因淡季等因素影響，均易跌難漲，預售友達、群創今年每股獲利（EPS）為-0.07元、-0.47元，明年則是0.1元、-0.4元。