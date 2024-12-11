AI風潮遇美中科技戰局升溫 這檔科技基金交出亮眼成績單

全球金融市場正面臨川普可能再度參選白宮帶來的震盪，加上近期關稅 2.0 與晶片管制等政策衝擊，企業面臨供應鏈重組、技術競爭加劇等多重挑戰，科技產業投資布局成為市場焦點。儘管如此，中國信託科技趨勢多重資產基金憑藉其獨特的投資策略，不僅展現出優異的抗震能力，更交出亮眼的成績單。

儘管市場動盪，中國信託科技趨勢多重資產基金仍表現亮眼，尤其長期投資更能突顯其優勢。相較於市場上其他採取廣泛多元產業配置的科技多重資產型基金，中國信託科技趨勢多重基金更專注於資訊科技與通訊產業。楊士醇表示，雖然這樣的策略可能帶來較高的產業集中度，但科技趨勢本來就是較積極型的產品，相對保守收益型產品下行風險較高。「願意投資我們的投資人對風險及波動容忍度較高，因此我們更專注於追求長期優質績效的標的。」

數據顯示，該基金不僅繳出亮眼的成績單，更以持續優異的績效證明了這個策略的成功。AI 應用持續深化 NVIDIA 後市看好。楊士醇指出，AI 已從概念走入實際應用階段，從雲端運算、數據中心到工業自動化、智慧醫療等領域，AI 正全面重塑產業格局，預期明年 AI 產業將進入新的成長階段。

楊士醇以 NVIDIA 為例，其新一代 Blackwell 晶片已全速生產，預計將帶動 2025 財年營收顯著成長，毛利率更可望提升至 75%，顯示 AI 晶片龍頭的競爭優勢持續強化。「NVIDIA 是我們長期看好的核心持股之一，其技術領先地位和廣泛的應用領域，將為其帶來持續的成長動能。」楊士醇說道。

至於 AI PC 市場，儘管短期內仍需克服換機潮不如預期等挑戰，但隨著 AI 應用普及、軟硬體技術持續升級，中長期而言仍存在發展空間，值得持續關注。

針對近期美國加重晶片禁令，楊士醇認為，短期內對整體科技產業影響有限。「這次禁令主要針對 HBM 與設備商，且排除日本、荷蘭等主要盟友，因此對東京威力科創與 ASML 等關鍵設備商影響不大。」然而，也提醒投資人，美國加重晶片禁令，長遠來看可能加速全球半導體產業鏈重組，產業局勢將增添變數，建議持續關注具備關鍵技術的企業，這些公司可望在產業重組過程中受惠。

展望 2025 年，楊士醇預期 AI 應用、供應鏈重組和企業數位轉型等趨勢將持續主導科技產業發展。然而，他也提醒投資人，川普新政可能為科技產業帶來政策變數，需特別關注財政寬鬆、移民政策及中美貿易關係的變化。面對市場不確定性，靈活策略將更為重要，精準掌握產業趨勢並彈性調整資產配置布局，在把握成長機會的同時也控制投資風險。

楊士醇表示，年底市場可望出現聖誕行情，加上美國經濟軟著陸機率提高，有利於風險性資產表現。「雖然短期市場波動難免，但科技產業基本面仍然穩健，投資人應把握產業變革機會，透過專業投資團隊的嚴選配置，在變局中創造投資契機。」