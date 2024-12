iPhone收銀將落地百貨商場！騰雲看好 AI、支付零售科技

蘋果在美國推出的iPhone卡緊收(Tap To Pay)支付服務,在台灣上市一年多,將進軍百貨商場一級戰區!根據零售圈消息,新光三越A8將推出「iPhone 卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)支付功能,用iPhone當收款工具輕鬆方便創造多元收款場域,未來收銀端點已經從POS走向手機等多樣裝置。

零售場景隨支付便利性及AI加入,產生更豐富變化。過去店家或收款員要進行現金以外的支付交易,除使用第三方支付、以POS機掃碼器扣款外,必須跟銀行租用刷卡機,消費者買東西不論是用Apple Pay或信用卡,才能執行扣款任務,但隨蘋果推出Tap to Pay,門店的交易工具大幅鬆綁,未來商場旺季能彈性增加結帳點,並降低金流硬體費用。

過去店家要簡易方式支付,可以陳列專屬QRCode讓消費者自己掃碼扣款,但各家QRcode不一致,且要消費者自己操作,透過Tap To Pay則店家只要拿一支基本款iPhone及特定APP,就能用NFC功能感應信用卡或Apple Pay嗶一下完成支付交易,載具大幅鬆綁。

騰雲科技(6870)執行副總張婷婷表示,不管是點數、支付工具、現金、票券,整合這些技術之外,更重要是應用場景,否則各種支付APP沒有實際消費場域也只是空殼,服務觸及遠東SOGO大巨蛋、全國電子、台南林百貨等指標案場,騰雲客戶還包括新光三越、家樂福、宏碁(2353)資訊服務,騰雲科技累積實際消費場域經驗能把這些技術落地。

騰雲董事長梁基文表示,公司每年花三~四成營收在研發支出上,今年更專注AI及支付產品開發,前者將以AI代理(AI Agent)及數位孿生等技術提供客戶智慧決策需求,支付類業績(騰加數位)2024年前11月業績已經大增17倍,AI業務2024年第2季度開始小量業績貢獻。

騰雲7月正式於 AI Taiwan 未來商務展發表最新未來商務展發表最新 TCIS (Turn Cloud Interaction Suites) AI商務解決方案,結合軟硬體應用,讓生成式AI落地於實體商業場域,第2季度開始已有小量業績。

梁基文AI模組目前分兩大類,包括生成式Agent或預測式Agent,後者幫忙預測主銷售群,打造虛擬店長數位分身專注集中服務這些客群創造業績,前者透過騰雲幫客戶做資料梳理,將資料庫餵給生成式AI,可以幫助店家後台管理更人性化,調庫存或統計進貨量,過去要查許多手續,現在透過GPT發問方式,AI助手幫忙找出來,還可以圖形化表格化顯現。

梁基文透露,目前已有客戶,正在協助客戶梳理資料中,包括大型家電品牌,過去是以官網提供消費者搜尋方式推薦商品,但成效平平,未來計畫使用生成式AI,推薦消費者最適當的家電,另外大型百貨商場、金融保險業,對AI也有高度興趣。

今年騰雲已經投資超過1億元在AI及支付研發,2025年預估也會持續提高投資。