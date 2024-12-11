iPhone收銀將落地百貨商場！騰雲看好 AI、支付零售科技

蘋果在美國推出的iPhone卡緊收（Tap To Pay）支付服務，在台灣上市一年多，將進軍百貨商場一級戰區！根據零售圈消息，新光三越A8將推出「iPhone 卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)支付功能，用iPhone當收款工具輕鬆方便創造多元收款場域，未來收銀端點已經從POS走向手機等多樣裝置。

零售場景隨支付便利性及AI加入，產生更豐富變化。過去店家或收款員要進行現金以外的支付交易，除使用第三方支付、以POS機掃碼器扣款外，必須跟銀行租用刷卡機，消費者買東西不論是用Apple Pay或信用卡，才能執行扣款任務，但隨蘋果推出Tap to Pay，門店的交易工具大幅鬆綁，未來商場旺季能彈性增加結帳點，並降低金流硬體費用。

過去店家要簡易方式支付，可以陳列專屬QRCode讓消費者自己掃碼扣款，但各家QRcode不一致，且要消費者自己操作，透過Tap To Pay則店家只要拿一支基本款iPhone及特定APP，就能用NFC功能感應信用卡或Apple Pay嗶一下完成支付交易，載具大幅鬆綁。

騰雲科技（6870）執行副總張婷婷表示，不管是點數、支付工具、現金、票券，整合這些技術之外，更重要是應用場景，否則各種支付APP沒有實際消費場域也只是空殼，服務觸及遠東SOGO大巨蛋、全國電子、台南林百貨等指標案場，騰雲客戶還包括新光三越、家樂福、宏碁（2353）資訊服務，騰雲科技累積實際消費場域經驗能把這些技術落地。

騰雲董事長梁基文表示，公司每年花三~四成營收在研發支出上，今年更專注AI及支付產品開發，前者將以AI代理（AI Agent）及數位孿生等技術提供客戶智慧決策需求，支付類業績（騰加數位）2024年前11月業績已經大增17倍，AI業務2024年第2季度開始小量業績貢獻。

騰雲7月正式於 AI Taiwan 未來商務展發表最新未來商務展發表最新 TCIS (Turn Cloud Interaction Suites) AI商務解決方案，結合軟硬體應用，讓生成式AI落地於實體商業場域，第2季度開始已有小量業績。

梁基文AI模組目前分兩大類，包括生成式Agent或預測式Agent，後者幫忙預測主銷售群，打造虛擬店長數位分身專注集中服務這些客群創造業績，前者透過騰雲幫客戶做資料梳理，將資料庫餵給生成式AI，可以幫助店家後台管理更人性化，調庫存或統計進貨量，過去要查許多手續，現在透過GPT發問方式，AI助手幫忙找出來，還可以圖形化表格化顯現。

梁基文透露，目前已有客戶，正在協助客戶梳理資料中，包括大型家電品牌，過去是以官網提供消費者搜尋方式推薦商品，但成效平平，未來計畫使用生成式AI，推薦消費者最適當的家電，另外大型百貨商場、金融保險業，對AI也有高度興趣。

今年騰雲已經投資超過1億元在AI及支付研發，2025年預估也會持續提高投資。