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台達入選台灣前十大國際品牌

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台達今年名列台灣前十大國際品牌，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒獎給台達品牌長郭珊珊（左）。圖／台達提供
台達今年名列台灣前十大國際品牌，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒獎給台達品牌長郭珊珊（左）。圖／台達提供

經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行的「二○二四年台灣最佳國際品牌價值調查」昨天揭曉，台達連續十四年入選，今年更名列台灣前十大國際品牌。台達今年品牌價值達五點九三億美元，較去年大幅成長百分之九。

台達品牌長郭珊珊表示，「二○二四年的ＡＩ浪潮帶出資料中心龐大的電力需求，台達提供高效電源、散熱、被動元件及基礎設施方案，成為知名ＡＩ晶片、ＣＳＰ（雲端服務供應商）與伺服器大廠的重要夥伴，在ＡＩ生態系具技術優勢與領先地位。近年更加速發展解決方案業務（Solution Business），貼近各產業客戶的需求，提供智慧、節能的整體解決方案」。

郭珊珊說，隨著品牌價值逐年成長，很榮幸名列台灣前十大國際品牌。台達品牌價值不僅反映了在全球市場強勁的業務表現，也體現在國際ＥＳＧ領域的長期耕耘，彰顯台達企業營運與ＥＳＧ結合的品牌獨特性。

台達也積極將珊瑚復育等永續行動推向國際，台達基金會昨正式與新加坡國家公園合作，成為首批響應新加坡十年十萬株珊瑚復育倡議的企業，台達基金會董事鄭安代表出席典禮，並與台灣連線分享此里程碑，未來復育團隊將利用台達研發的珊瑚養殖自動化設備，以新加坡聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）的珊瑚復育中心為基地，透過創新科技協助珊瑚復育行動。

新加坡 珊瑚

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