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解決 AI 等超級能耗 馬斯克喊設沙漠太陽能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克在社群平台直呼Google最新量子電腦令人驚艷之餘，強調AI等超級運算正引領人類文明進入下一個重大階段，但超級運算所帶來的驚人耗能將會是阻礙，疾呼要在所有沙漠與乾旱地區全面建置太陽能光電系統，Google執行長皮伽表態認同，兩人在社群平台一搭一唱，力推太陽能發電。

馬斯克將成為川普政府要角，即便川普不認同潔淨能源，在馬斯克倡議、皮伽表態支持下，業界認為以馬斯克瘋狂並高效率的性格，「在所有沙漠與乾旱地區全面建置太陽能光電」的想法並非不可能實現，將掀起一波大商機，台廠中，元晶（6443）與特斯拉已有太陽能電池合作關係，優先受惠，茂迪（6244）、聯合再生（3576）等台廠也沾光。

Google宣布推出最新量子運算晶片Willow，馬斯克深感興趣，並與皮伽在社群平台討論起來，皮伽建議馬斯克旗下太空新創SpaceX的星艦在太空中必須建立量子集群，此舉不僅能大幅縮短運算時間，而且有望加速人類實現太空旅行願景，讓馬斯克大感興趣。

馬斯克推文指出，人類若自詡高度文明，勢必要走向「卡爾達肖夫指數」II型，當前人類世界仍處於卡爾達肖夫指數I型，且完成度恐低於5%，為達30%左右的程度，在所有沙漠與高度乾旱的地區鋪置太陽能板是必要的措施，唯有如此，才能因應超級運算所帶來的高耗能，並同時兼顧綠能環保。

元晶已供貨特斯拉屋頂型太陽能產品輸往美國，若特斯拉未來積極在全球沙漠地帶或較為乾旱的地區加蓋太陽能板，元晶可望優先獲得合作契約，受惠最大。

茂迪方面，該公司正積極切入海外市場，並推出許多利基型產品，搶攻更多不同的應用市場。

太空 太陽能電池 特斯拉

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