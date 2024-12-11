Google 跨出「人類的一大步」 量子電腦照亮廣達

人類運算史上大革命來臨，Google 9日立下史詩級量子運算里程碑。目前全球最強超級電腦需耗時10的25次方年（相當於宇宙年齡的700多萬億倍）才能完成的運算，Google最新的量子運算晶片Willow，只需花不到5分鐘就能完成，為量子運算領域的重大技術突破，台廠廣達有望跟著吃香喝辣。

Google跨出「人類的一大步」，其最新量子技術能在5分鐘內完成「盤古開天開始算到現在都算不完」的運算，可望翻轉AI新世代，進而取代現有超級電腦或輝達超級AI晶片，引爆新一波大商機。

法人指出，台廠中，廣達（2382）一路與Google合作衝刺高速運算領域，也積極投入量子電腦，可望搭上Google量子運算大商機列車，優先受惠。

Google量子運算大突破

Google執行長皮伽在社群平台宣布，已運用Willow克服量子運算的其中一個挑戰，現有超級電腦窮盡宇宙時間都算不出來的問題，搭載Willow晶片的超級電腦只要五分鐘內就能解決。

皮伽的發文第一時間吸引特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼按讚。馬斯克大呼驚艷，回文「wow！」；奧特曼也留言「大大的恭喜！」，表達祝賀之意。

Willow擁有105個量子位元（qubit）。過去量子位元運算速度快，但容易出錯，在單一晶片內放入愈多量子位元，錯誤率就愈高，因此效能不會比傳統電腦好，科學家從1990年代以來便一直在處理量子位元的錯誤修正。

Google於9日在《自然》（Nature）期刊刊出的論文表示，已找到聚束量子位元的方式，錯誤率會隨著量子位元增加而降低，且能即時修正錯誤，朝打造實用量子電腦跨出關鍵一步。量子運算領域科學家並將Google的成就比擬為其他科學重大里程碑，如1942年的首起人為核分裂連鎖反應。

Google和其他研發量子電腦的同業，持續朝科學家所稱的「量子優勢」邁進，也就是量子電腦能加速化學和AI等領域進展、或執行企業獲消費者認為有用的任務。

業界人士指出，量子運算可望大幅提升AI運算速度和效能，包括AI模型訓練、大數據處裡等，並可望開闢量子機器學習和量子神經網絡等全新的研究領域。

Google在量子電腦邁大步，業界點名廣達可望跟著受惠。廣達與Google合作多年，關係緊密。廣達2000年開始發展雲端業務，2006年拿下第一筆雲端生意，Google就是首家客戶，2016年，廣達更與Google合作開發第一個AI伺服器，雙方在雲端時代初展時，就共同開疆闢土至今。

業界看好，廣達一路與Google合作高速運算，且深耕量子電腦多年，將搭上Google量子電腦大商機。



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