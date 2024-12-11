聯發科11月營收失守500億元大關 終止連二月揚升
聯發科（2454）昨（10）日公布11月合併營收失守500億元大關、降至452.42億元，月減11.4％，終止連二月揚升走勢，仍為歷年同期新高，年增5%；累計10月與11月合併營收共逾960億元，12月業績只要約301億元，即可達成本季財測預估區間低標，外界預期達陣機會大。
聯發科前11月合併營收為4,889.02億元，年增25.4％。聯發科昨天股價逆勢收紅，以1,350元、漲25元收市，外資買超1,635張，連二買。
聯發科先前於法說會指出，預期本季合併營收將介於1,265億元至1,345億元，約季減4％至季增2％，扣除10月與11月業績之後，12月業績只要約達301.4億元之上，就超越前述預測區間低標。
聯發科基於第4季的展望，預期2024年美元營收年成長率將可優於原先的中十位數百分比（14％至16％）的目標。
以各業務來看，聯發科預期，最新旗艦手機晶片天璣9400晶片帶來強勁營收成長，可望抵銷主流與入門級產品較低的季節性需求；與去年同期的天璣9300相比，今年有更多機型導入天璣9400晶片。
聯發科手機業務在第3季貢獻其過半業績，天璣9400推出後，公司已提高對今年旗艦手機晶片營收增幅的預估，由原先超過五成上修到超過七成的年成長率。
雖然總體經濟環境仍有不確定性，中國大陸明年經濟前景也不明， 市場仍期待聯發科的手機晶片業務能由天璣9400領軍闖出好成績。
智慧裝置平台業務第3季占聯發科的業績比重約為四成，受惠於業界朝WiFi 7及10GPON迭代轉型的趨勢前進，評估無線及有線連結產品在寬頻網路應用的成長動能將有所延續。在車用方面持續贏得智慧座艙晶片專案，尤其在中國大陸一線車廠進展順利，並預期持續提升市占率。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言