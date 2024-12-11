聯發科11月營收失守500億元大關 終止連二月揚升

聯發科（2454）昨（10）日公布11月合併營收失守500億元大關、降至452.42億元，月減11.4％，終止連二月揚升走勢，仍為歷年同期新高，年增5%；累計10月與11月合併營收共逾960億元，12月業績只要約301億元，即可達成本季財測預估區間低標，外界預期達陣機會大。

聯發科前11月合併營收為4,889.02億元，年增25.4％。聯發科昨天股價逆勢收紅，以1,350元、漲25元收市，外資買超1,635張，連二買。

聯發科先前於法說會指出，預期本季合併營收將介於1,265億元至1,345億元，約季減4％至季增2％，扣除10月與11月業績之後，12月業績只要約達301.4億元之上，就超越前述預測區間低標。

聯發科基於第4季的展望，預期2024年美元營收年成長率將可優於原先的中十位數百分比（14％至16％）的目標。

以各業務來看，聯發科預期，最新旗艦手機晶片天璣9400晶片帶來強勁營收成長，可望抵銷主流與入門級產品較低的季節性需求；與去年同期的天璣9300相比，今年有更多機型導入天璣9400晶片。

聯發科手機業務在第3季貢獻其過半業績，天璣9400推出後，公司已提高對今年旗艦手機晶片營收增幅的預估，由原先超過五成上修到超過七成的年成長率。

雖然總體經濟環境仍有不確定性，中國大陸明年經濟前景也不明， 市場仍期待聯發科的手機晶片業務能由天璣9400領軍闖出好成績。

智慧裝置平台業務第3季占聯發科的業績比重約為四成，受惠於業界朝WiFi 7及10GPON迭代轉型的趨勢前進，評估無線及有線連結產品在寬頻網路應用的成長動能將有所延續。在車用方面持續贏得智慧座艙晶片專案，尤其在中國大陸一線車廠進展順利，並預期持續提升市占率。