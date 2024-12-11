外資：台積電美廠成本貴30% 衝擊4奈米獲利

麥格理證券最新報告指出，台積電（2330）美國亞利桑那州新廠生產成本可能會高到讓市場感到意外，多數投資者低估美國新廠成本增加和供應鏈的複雜性，預期成本將比台灣高30%，衝擊4奈米獲利下降約1%至2%。

對於美國新廠生產成本提高議題，台積電先前表示，將承擔這些成本以支持美國新廠營運。儘管如此，麥格理仍持續看好台積電的未來表現，維持「優於大盤」評級及目標價1,500元不變。

麥格理以「台積電海外供應成本通膨」為題，分析台積電在海外複製特用化學品供應鏈時面臨的障礙。不過，美國廠及日本廠所面臨的挑戰並不相同。如果供應鏈複雜性及成本大幅上升，則亞利桑那州晶圓廠的總成本可能會讓市場感到意外。

麥格理諮詢專家後發現，台積電美國新廠採用4奈米生產時，由於缺乏合格的當地化學品供應商，因此必須依賴原先的台灣特用化學廠，導致物流成本高昂。例如，硫酸的運輸費用甚至還超過化學品本身的價格。

麥格理認為，在先進製程的化學品領域，新應材、勝一、廣明實業（未上市）等台灣供應商享有一席之地。這些廠商擁有可靠的品質、業績紀錄及成本優勢。這些公司在現有製程享有穩定市占，限制了競爭對手的機會。競爭對手可能只有到下一代製程（如2奈米/A16）才勉強有機會。

麥格理預期，台積電計畫承擔這些成本，以支援美國新廠運營，但這可能會擠壓毛利率。