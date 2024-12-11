台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標
台積電（2330）昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，失守3,000億元大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍為歷年最旺的11月與歷史單月次高，年增34%。
即便11月業績較10月歷史新高3,142億元下滑逾12%，法人指出，台積電11、12月合併營收實績已達本季財測68%以上，整體營運仍在公司預期的軌道上，隨著AI應用與智慧手機新品矽含量提升，本季實際業績表現仍有機會超越財測。
台積電明（12）日將除息季配息4元，昨天股價跌10元、收1,065元，三大法人同步賣超，其中，外資由前一日買超4,753張轉為賣超2,213張。台積電周二ADR早盤下跌0.5%。
台積電前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。公司先前預期在新台幣32元兌1美元基礎上，本季美元營收約介於261億美元至269億美元，季增11.1%至14.5%，平均值季增13%。
法人推估，在台積電美元財測基礎上，本季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352億元至8,608億元。
法人指出，台積電10月合併營收衝上3,142億元新高後，以財測推算11、12月平均合併營收會比10月下滑，平均值約2,605億元，相當於月減13%至17%，主要反映客戶端拉貨旺季已過等季節性因素影響，昨天公布11月合併營收實績月減12.2%，大致符合預期。
台積電預估本季營運持續揚升，同步催動全球晶圓代工市場成長。研調機構集邦科技最新報告提到，受惠AI及旗艦智慧手機、PC主晶片需求延續，將帶動5／4奈米、3奈米需求旺至今年底無虞，CoWoS先進封裝亦將持續供不應求。
集邦並提到，相較於台積電握有先進製程優勢營運看升，以成熟製程為主力的晶圓代工廠營運相對辛苦，先進製程與成熟製程廠商營運將呈兩極化。
台積電也積極為成熟製程相關業務加值，日媒報導，日本電子元件巨頭羅姆（ROHM）將擴大與台積電合作、擬將電動車等車用氮化鎵（GaN）功率半導體委由台積電生產，外界看好，若上述合作成局，有助台積電電8吋廠轉型，生產化合物半導體。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言