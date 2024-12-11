中華資安服務 拿下國際大獎

中華資安（7765）國際榮獲全球知名顧問公司Frost & Sullivan頒發「2024台灣年度最佳資安服務公司大獎」（2024 Taiwan Cybersecurity Services Company of the Year Award），這是中華資安國際連續第四年獲此殊榮。

Frost & Sullivan指出，中華資安國際整合SOC與MDR服務，採用自動化機制及AI偵測，大幅縮短企業曝險於網路威脅的時間，加上優異的事件處理與鑑識能力，成為台灣資安服務市場上以客戶為中心的先鋒，並可針對IT與OT不同環境的需求，靈活應對網路威脅。

Frost & Sullivan每年為成長策略和最佳實踐表現卓越的各領域公司頒發獎項，表彰產品與技術的高度創新，以及在客戶價值和市場方面的領先地位。

中華資安總經理洪進福表示，致力提供高品質資安檢測、資安防護監控、事件應變鑑識，近來從服務公司擴展為產品公司，包含網路全時側錄與威脅偵測系統SecuTex NP、端點資安控管與偵測系統SecuTex ED及硬體式端對端加密通訊系統CypherCom等，協助企業提升資安防禦力。其中SecuTex產品獲得2023 Computex Best Choice資安類別獎，CypherCom獲得2024 Computex Best Choice金獎。

中華資安為擁有多年資安攻防實戰經驗，團隊取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、ISO 17025、與IEC 62443 CBTL等認證，是國內唯一連五年獲行政院資安服務廠商評鑑五項資安服務全數「A級」優質資安服務公司，客戶涵蓋金融、高科技、製造、醫療保健、零售、關鍵基礎設施、政府等，服務近百萬名消費者、300多家大型企業、4萬家中小企業及近百萬家庭和行動用戶客戶。

中華資安今年8月登錄興櫃，更積極前進泰國、越南、馬來西亞等東南亞地區，布局東北亞、美洲、歐洲、非洲等海外市場，要成為國際資安服務品牌。今年還獲得創投公會新創100大企業、Cyber Security Review亞太區最佳滲透測試服務商、Cybersecurity Excellence Awards最佳資安公司、CIO Taiwan傑出資安產品與服務獎等獎項。