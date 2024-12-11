快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

中華電創新科技 挺生物永續

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠（左五）展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠（左五）展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖。中華電信／提供

中華電信（2412）積極以創新智慧科技賦能保育行動，中華電信董事長簡志誠強調，企業永續責任不僅降低環境影響，更應透過科技創新支持自然保育，今年是中華電信「生物多樣性推動元年」，制訂生物多樣性長期保育路徑，從「減緩自然損失」及「促進自然正向」兩大核心出發，以科學化自然評估、不毀林、接軌自然正向倡議及自然正向主流化四大目標，擘劃對應策略。

中華電信昨（10）日舉行「AI智慧科技‧生物多樣永續」記者會，展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖，呼應政府推動AI技術與淨零政策的目標，揭示中華電信以核心資通訊技術賦能生物多樣性保育，讓科技成為最溫柔的力量，促進綠色經濟、生態保育以及人與自然共存的永續未來。

中華電信表示，推出全台首創的「黑面琵鷺AI智慧監測系統」，結合5G高速網路與AI辨識，實現全天候穩定監控與快速辨識；即時辨識黑面琵鷺族群數量，節省保育志工人力，還結合電子圍籬技術監測棲地環境，可第一時間通報外擾入侵，保障鳥類的繁殖安全，突破以往人工觀測的限制，為黑面琵鷺棲地保護提供創新解決方案，展示科技在生態保育上的無限潛力。

此外，中華電信率先業界推動「百種保育計畫」，結合智慧科技，助力瀕危植物保育，將營運據點轉化為植物的保護基地，導入AIoT技術監控植物生長條件，包括溫度、光度、濕度等重要因子，更以自有千里眼平台，監控植物生長軌跡。2024年起以台北金山大樓為示範點，保育葦草蘭、毛當歸、大屯細辛等珍稀植物，未來將投入更多受威脅植物復育。

中華電信表示，領先全台成為首家建立企業志工結合科學專業並獲認證，培育「樹木碳匯公民科學家」之企業。邀請台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮，透過專業教育與實作訓練，為同仁提供樹木生態、碳匯知識和調查技術的扎實基礎，本年度已培訓出北中南部共127位合格的公民科學家企業志工。

AI 中華電信 生態保育

延伸閱讀

維護族群、亟需保育 年長動物傳承知識

中華電減碳啟動新採購機制 邀供應鏈共同加入淨零行列

中華電AI方案助攻 衝刺ESG

川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

相關新聞

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

台積電昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，失守3,000億元大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後...

台達入選台灣前十大國際品牌

經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行的「二○二四年台灣最佳國際品牌價值調查」...

美中無人機大戰 大陸祭出零組件外銷管制 台廠迎轉單

根據外電，美國將禁止中國大陸無人機製造商「大疆創新（DJI）」和「道通智能（Autel Robotics）」在美銷售新機...

美中無人機大戰開打 漢翔、中光電、雷虎受惠

美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，無人機台鏈漢翔、中光電、雷虎等都表示，正向看待此事，也準備好在「台灣...

外資：台積電美廠成本貴30% 衝擊4奈米獲利

麥格理證券最新報告指出，台積電美國亞利桑那州新廠生產成本可能會高到讓市場感到意外，多數投資者低估美國新廠成本增加和供應鏈...

聯發科11月營收失守500億元大關 終止連二月揚升

聯發科昨（10）日公布11月合併營收失守500億元大關、降至452.42億元，月減11.4％，終止連二月揚升走勢，仍為歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。