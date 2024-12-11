中華電創新科技 挺生物永續

中華電信（2412）積極以創新智慧科技賦能保育行動，中華電信董事長簡志誠強調，企業永續責任不僅降低環境影響，更應透過科技創新支持自然保育，今年是中華電信「生物多樣性推動元年」，制訂生物多樣性長期保育路徑，從「減緩自然損失」及「促進自然正向」兩大核心出發，以科學化自然評估、不毀林、接軌自然正向倡議及自然正向主流化四大目標，擘劃對應策略。

中華電信昨（10）日舉行「AI智慧科技‧生物多樣永續」記者會，展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖，呼應政府推動AI技術與淨零政策的目標，揭示中華電信以核心資通訊技術賦能生物多樣性保育，讓科技成為最溫柔的力量，促進綠色經濟、生態保育以及人與自然共存的永續未來。

中華電信表示，推出全台首創的「黑面琵鷺AI智慧監測系統」，結合5G高速網路與AI辨識，實現全天候穩定監控與快速辨識；即時辨識黑面琵鷺族群數量，節省保育志工人力，還結合電子圍籬技術監測棲地環境，可第一時間通報外擾入侵，保障鳥類的繁殖安全，突破以往人工觀測的限制，為黑面琵鷺棲地保護提供創新解決方案，展示科技在生態保育上的無限潛力。

此外，中華電信率先業界推動「百種保育計畫」，結合智慧科技，助力瀕危植物保育，將營運據點轉化為植物的保護基地，導入AIoT技術監控植物生長條件，包括溫度、光度、濕度等重要因子，更以自有千里眼平台，監控植物生長軌跡。2024年起以台北金山大樓為示範點，保育葦草蘭、毛當歸、大屯細辛等珍稀植物，未來將投入更多受威脅植物復育。

中華電信表示，領先全台成為首家建立企業志工結合科學專業並獲認證，培育「樹木碳匯公民科學家」之企業。邀請台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮，透過專業教育與實作訓練，為同仁提供樹木生態、碳匯知識和調查技術的扎實基礎，本年度已培訓出北中南部共127位合格的公民科學家企業志工。