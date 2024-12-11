台達電品牌價值 寫新猷

電源供應器龍頭台達電（2308）昨（10）日入選「2024年台灣最佳國際品牌價值」，連兩年名列台灣前十大國際品牌，且今年品牌價值創新高，達5.93億美元（約新台幣逾194億元），年增9%。因應AI浪潮，台達提供電源、散熱、被動元件及基礎設施等整合方案，成為輝達、雲端服務供應商（CSP）等重要合作夥伴，為品牌價值大加分。

這是台達電連續14年入選「台灣最佳國際品牌價值」，累計12年來，台達電品值價值大增4.06倍。

台達電品牌長郭珊珊表示，科技市場發展趨勢與台達電業務聚焦電動車、綠能及儲能等業務相符，過去一年台達電來自AI相關業務成長動能最為強勁，從系統到全方位解決方案，大幅減少電力消耗，台達電近年加速發展解決方案（Solution）業務，貼近各產業客戶的需求，提供智慧、節能的整體解決方案。

她說，台達電品牌價值不僅反映在全球市場強勁的業務表現，同時體現在國際ESG領域的長期耕耘，彰顯台達企業營運與ESG結合的品牌獨特性。

台達電是全球電源龍頭，並強調環保、節能、愛地球不但可以是經營使命，也是企業獲利之道。台達電成立以來，所有產品均以節能、減碳為核心，不論AI、電動車、伺服器及資料中心、儲能及能源管理，堅持多元布局、節能核心理念，一直是科技浪潮的領頭羊。

「台灣最佳國際品牌價值調查」是由經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。

台達電基金會昨天也與新加坡國家公園（NParks）合作，成為首批響應新加坡十年10萬株珊瑚復育倡議（100K Corals Initiative）的企業，合作儀式由新加坡國家發展部長李智陞主持，知名生態權威珍古德（Jane Goodall）到場見證，台達電基金會董事鄭安代表出席，並與台灣連線分享此里程碑。

鄭安表示，台達電以先進的樓宇與工業自動化專才，加上LED照明技術，助力新加坡國家珊湖復育計畫。台達電以創新推動永續，希望創造更高效及有影響力的解決方案，透過此次合作，期望拓展國際海洋生物多樣性，支持環境永續。

台達電連17屆參與聯合國氣候峰會，今年首度成為全台首家企業取得《聯合國生物多樣性公約》觀察員身分。