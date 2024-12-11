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美中無人機大戰開打 漢翔、中光電、雷虎受惠

經濟日報／ 記者宋健生李珣瑛/台中、新竹報導

美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，無人機台鏈漢翔（2634）、中光電（5371）、雷虎（8033）等都表示，正向看待此事，也準備好在「台灣卓越無人機海外商機聯盟」平台上，與美國業者深化合作，協助美方發展無人機。

聯盟主導廠商漢翔表示，未來有助帶領台廠供應鏈與美國深化合作，其實跟美國的合作早在眾議院討論法案前就已展開，預期法案一旦通過，對台灣無人機產業將有擴大合作機會。

台灣無人機聯盟稍早才與美國奧克拉荷馬州無人機產業結盟，雙方共同簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」，這也是無人機聯盟成立後第一個合作盟友。

業內指出，在輝達執行長黃仁勳定位無人機為三大「機器人」之一後，無人機代表的戰略地位確立，也揭示美中在此領域主權之爭將不可避免。美方祭出法案擬禁絕大陸無人機系統，台廠正好可以趁勢坐大。

黃仁勳近日直指，AI在意義上就是機器人，業界分析，其意指AI落地應用即是機器人，除了人形機器人，無人機結合AI系統就是「會飛的機器人」，台廠中的中光電集團旗下中光電智能機器人在此領域卓然有成，且有銷美警消系統實績，在台美合作的無人機產業鏈中有望扮演關鍵角色。

雷虎科技表示，如果美國眾院立法，可去除紅色供應鍵及無人機產品，此舉對台灣專注在去除紅色供應鏈的廠商有激勵作用，未來將推動台灣電子及無人機行業進一步整合，發展無人機市場。

中光電 機器人 無人機

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