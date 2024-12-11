美中無人機大戰 大陸祭出零組件外銷管制 台廠迎轉單

根據外電，美國將禁止中國大陸無人機製造商「大疆創新（DJI）」和「道通智能（Autel Robotics）」在美銷售新機，大陸則祭出無人機零組件外銷管制措施反制。

美中之爭燒到無人機，法人表示，台廠將迎轉單商機。

彭博資訊報導，大陸製造商最近開始管制對美國和歐洲銷售無人機關鍵零組件。

另據路透報導，美國眾議院本周將立法禁止大陸的大疆和道通智能兩家公司在美國銷售新款無人機。

美中無人機大戰

路透報導，眾院法案規定，國安單位必須在未來一年內確定，大疆或道通智能的無人機是否會對美國國安構成不可接受的風險。

值得注意的是，大疆在美無人機市占率超過五成，且產品深入警消系統，其威脅性不言可喻，因此該法案基本已箭在弦上。

大疆表示，如果沒有單位完成這項研究，大疆會自動列入聯邦通信委員會的「涵蓋清單」，這表示該公司「會無法在美國市場推出新產品，這並非其自身過錯，而僅是因為沒有機構受理研究我們產品」。

彭博引述知情人士指出，大陸無人機的無刷馬達、電池和飛行控制器生產商已限制出貨數量，甚至索性停止出貨。

無人機軟體公司Auterion執行長梅爾（Lorenz Meier）說，「我三不五時就會聽到這樣的說法」 ，「我相信不久會演變為新的管制措施。」

知情人士透露，北京明年1月預料將實施更大範圍的無人機零組件出口管制，可能會有兩種形式，一是按照零組件預期用途實施許可審批，或者由大陸企業向政府通報出貨計畫，將影響美國和歐洲業者。

彭博報導，美國各部會已密切關注這問題，國務院和商務部已聯繫或準備聯繫受影響的美國企業，協助尋找無刷馬達、電池和磁鐵的替代供應商。

中方今年10月以美國國防部計劃向台灣提供協助為由，對三家為美國軍方供應產品的企業及十位美國國防官員實施制裁，12月5日以同樣原因將另外13家美國公司列入制裁名單，包括專門製造無需GPS或遠端駕駛員操作的自主飛行器新創公司Shield AI。

Shield AI表示，制裁對該公司影響不大，並強調美國正在發展一種「強力嚇阻」情勢，以避免台海發生重大衝突。



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