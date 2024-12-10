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中科擴建二期土地爭議 國科會：依法行政程序完備

中央社／ 台北10日電
圖為台積電中科台中園區二期擴建案，預計明年第一季交地。圖／中科管理局提供
圖為台積電中科台中園區二期擴建案，預計明年第一季交地。圖／中科管理局提供

媒體報導中科擴建二期，有地主主張中科管理局所委託估價師未按臨路的買賣實例推算徵收價格。國科會今天晚間表示，此土地位於中科路及東大路口，並無臨路，估價時已給予合理評估價格，在用地取得上，依法行政、程序完備。

國科會表示，目前尚在徵收公告期間，國科會已請中科與土地所有權人持續溝通協調。

國科會指出，國科會尊重地主對於所屬土地或地上物價格的主張，絕對不會欺負善良的人。為保障民眾權益，希望能與土地所有權人達成協議，在兼顧產業發展需求，執行國家重大經濟建設計畫及保障民眾權益的原則，盡最大努力達成雙贏。

國科會表示，為保障民眾權益，協議價購能夠符合市場行情，中科辦理查估時，即委託2家估價師事務所辦理此案的估價作業，完成2份查估報告後，邀集專家學者審查，再送交台中市不動產估價師公會審查。

國科會指出，經審查後，採用估價總價結果較高者，依據「台中市政府評估協議價購價格作業要點」規定，提送「台中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有審查作業依照法令規定程序完備。

國科會表示，為兼顧地主權益，實踐協議價購程序，中科除依法行政，完備各項程序外，也於113年4月間接續召開多場協議價購會議，會議中由不動產估價師說明市價查估作業內容，並接受提問及回應。

國科會指出，會議後也進行民眾個別諮詢，估價師全程在場協助民眾瞭解有關地價資訊，期能藉此方式與土地及土地改良物所有權人進行面對面的溝通，保障所有權人權益；目前仍陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比率已達96.24%。

「台中園區擴建二期籌設計畫」經行政院111年1月22日核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過，含都市計畫、環境影響評估等，中科正依核定計畫，辦理用地取得作業中，未來將以產業數位轉型及半導體科技產業需求，落實研發創新樞紐的科技政策，以達產業形態多元化發展。

中科

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