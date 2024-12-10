騰雲科技三大策略推動明年營收動能 AI、支付為重心

數位雲端類股廠商騰雲今年度兩檔無擔保可轉換公司債皆已完成募資，已於12月5日掛牌。展望 2025 年，騰雲積極透過新產品、新商模進入新市場，三大策略推動明年業績成長。

董事長梁基文指出，三大策略包括數位轉型下一步「AI軟體」，全球零售市場中的人工智慧（AI）市場規模預計將從 2025年的71.2億美元以年複合成長率 (CAGR) 26.5% 成長至 2033 年的 412.3 億美元的規模。透過客戶累積的數位資產，騰雲的解決方案將透過AI Agent、數位孿生(Digital Twins) 技術，協助客戶提供智慧決策、個性化推薦、需求預測、供應鏈優化及庫存管理，提升顧客體驗，創造更高效的收益。已有大型連鎖家電品牌導入騰雲 AI 算法，優化搜尋引擎，助力消費者能更精準地搜尋商品

第二為擴展新商模的交易收入，騰雲集團旗下子公司騰加數位，2022 年成立具備金流代收付執照，結合既有客商金流解決方案一次性軟硬體佈建及持續性服務收入，目前商品交易總額 (GMV) 逐漸擴大，2024年至 11 月累計商品交易總額大幅躍升，金流手續費收入已較去年 2023年整年度增加17倍。預計於明年度推出新金流支付工具，將再添一把火，拉升新商模的營收曲線。

騰雲集團 2021年興櫃以來逐步推動「資本化、集團化、國際化」三大方針。今年底7億元籌資案主藉由集團化架構，整合集團研發創新資源，騰雲將持續以「台灣軟體原廠」輸出海外，鞏固國際市場競爭優勢。