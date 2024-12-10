華碩許先越指出2025年續拚成長 品牌榜單光寶、技嘉晉級
台灣國際品牌前25名出爐，總價值達147.55億美元，年增7%，光寶（2301）跟技嘉（2376）新入榜，但上銀（2049）跟桂盟（5306）則跌出榜外；華碩（2357）11度蟬聯台灣國際品牌第一，品牌價值則以聯發科（2454）年成長28%最高，華碩共同執行長許先越表示，華碩在AI PC第一波市占率超過25%，明年展望方面內部會議氣氛好，會以優於市場表現方向努力。
台灣經濟研究院執行台灣最佳國際品牌價值調查，10日公布25家品牌價值榜單，總價值147.55億美元，比去年成長7%，創歷年新高，Interbrand表示，從國際視野評估台灣品牌價值，今年趨勢關鍵字是「破圈競升」，在快速變動的時代，必須突破舒適圈，才能掌握機會，光寶跟技嘉是去年未入榜的，今年新擠入品牌。
台灣經濟研究院指出，光寶全面啟動品牌再造工程，業務版圖亮眼，故首度入榜就空降第12名，品牌價值4.81億美元，超車去年的12名美利達（9914），而技嘉2024年在積極回應市場需求，強化技術布局與品牌管理體系下，今年強勢回歸，品牌價值8700萬美元。
技嘉行銷副總陳靜婷出席表示，技嘉以消費電子品牌起家，目前仍是TOP3主機板品牌，但很早就投入伺服器業務發展，並開發AI伺服器，積極跟AI科技連結翻轉品牌新形象，朝B2B品牌方向努力，緊跟科技趨勢持續成長。
華碩11度蟬聯台灣國際品牌龍頭，達到22.74億美元品牌價值，比去年成長3%，創歷年新高，許先越代表領獎，他指出，會持續以品牌金三角策略推動業務成長，除NVIDIA伺服器持續出貨，華碩一直是B2C品牌業務比例高，近期全球業務會議剛開完，團隊氣氛樂觀，雖市場沒有太好，但華碩明年仍會以優於產業預期為目標，AI PC方面，華碩不只是出貨最快的品牌，更拿下超過25%市占。
多數調研機構都陸續公布2025年PC業務成長目標，IDC預估年增率4.3%，許先越表示，內部也預估是3~5%產業成長性，但華碩會以優於此數字的目標努力。
Interbrand則指出，2024年電子消費趨勢有三特點，1.多場景的AI應用，將AI融入生活場景提高受眾生活品質，如華碩打造醫療虛實整合系統，次世代AI融合資訊平台，促進精準醫療跟精準健康，宏碁資訊則以AI語音識別分析，提供線上客服新體驗，並推薦適合的金融商品。
2.數位體驗升級，創造新互動以提高感官體驗。如宏碁（2353）開發3D裸眼產品，深化沉浸式遊戲體驗，威剛（3260）則推出品牌大使AI虛擬人Mera，結合多語言識別及大語言模型，在個人電腦上提供創新體驗。
3.從單一消費電子類別走向全面智慧生活生態。Interbrand表示，宏碁從傳統科技業轉型生活方式品牌，以多元事業跟符合新生活型態的產品及解決方案，如智慧移動產品、家電、AI輔助醫療，以及智慧臉部辨識、智慧防護警示系統、跌倒偵測系統，或者是創見推出智慧家居品牌，以滿足用戶對現代家庭的多樣需求。
Interbrand指出，2024年科技品牌價值上升最快，主要是受到生成式AI爆發式成長，台灣科技品牌發揮高效反應力，推動AI技術在廣泛應用場景，賦能品牌及業務的強勁成長，反觀工業製造、健康、橡膠、通路服務等行業則受經濟影響大。
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