昇達科：低軌衛星訂單成長快 明年營收占比過半

網通廠昇達科董事長陳淑敏今天表示，對2024年營運相當滿意，財務數字為公司成立以來最佳；前11月營收年增近50%，獲利年增約100%，全年也可望創新高；由於低軌衛星客戶訂單成長太快，擴產計畫加速。

昇達科統計，前11月合併營收21.03億元，年增46.38%；前3季稅後純益3.88億元，年增逾倍，每股稅後純益6.1元。

昇達科今天舉行法人說明會，陳淑敏指出，產品以天上衛星酬載、地面基地台應用毛利最好，但難度最高，因應低軌衛星客戶訂單成長太快，已先在汐止買小廠房並小量生產，汐止2廠明年也很快量產，更大的擴廠計畫需觀察2026年發展。

昇達科總經理吳東義表示，低軌衛星業務成長特別快，明年低軌衛星營收占比將大於50%；為實現全球沒死角覆蓋率，A客戶明年衛星發射量可望較今年增加30%，加上即將投入衛星發射的B客戶大量訂單，甚至比已領先發射衛星的A客戶金額還高很多。

他指出，今年低軌衛星訂單金額較去年增加約80%，其中尚未發射衛星、即將發射衛星的B客戶占65%，已發射衛星的A客戶占32%，其他為歐洲中小型客戶。

關於越南廠進度，陳淑敏說明，客戶將在明年驗廠，但因東南亞當地法規繁瑣，設廠耗時，因此先在七堵總公司做第3期規劃，若中壢廠增建獲政府核准，明年也會加進來運作。

陳淑敏表示，今年10、11月營運稍淡，但12月已經追上來，明年第1季訂單也有把握，成長力道可期；因不斷擴廠，訂單太急、太快，購地到蓋廠一兩年跑不掉，因而有在原廠區規劃擴廠的方案。

昇達科強調，10、11月低軌衛星出貨不如預期的說法有誤，其實是因為10月突然放4天颱風假，11月又有其他臨時因素；除低軌衛星之外，其他產品也有客戶委託外驗公司到廠驗貨，原以為10月因颱風遞延出貨可在11月出貨，結果外驗公司不同意出貨，卻又聯絡不到客戶處理，只能延至12月出貨，造成12月營收特別好。

昇達科主要產品包括電信網路工程，應用於行動通訊、無線網路工程優化與建置，可望受惠企業專網等室內覆蓋網路將較往年成長，帶動業務同步成長。

其他包括應用於行動通訊、WiFi、物聯網（IoT）、智慧網路、車載、無人機的射頻天線，可望隨無線應用寬頻、高速、智慧化等功能需求增加而多元成長。

應用於行動通訊基站回傳的5G、4G回傳網路，可望受惠5G進入成熟期而穩定成長，印度市場採用5G固定無線接取（FWA）方案將加快鋪設速度。

低軌道衛星業務方面，目標在實現全球無死角網路覆蓋，可望受惠於大量低軌衛星發射而快速成長，兩大客戶發射計畫將轉強，今年前11月營收占比已達42.7%。