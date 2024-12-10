輝能科技全新次世代電池技術 取得德國萊茵認證

輝能科技10日宣布，於2024年12月6日再次寫下重要里程碑，取得第三方國際權威機構-德國萊茵實驗室(TÜV Rheinland)最新認證。這是繼2024年3月獲得認證後，以破紀錄的速度在短短不到一年時間內，再創前所未有的技術突破。根據最新認證報告顯示，輝能科技次世代鋰陶瓷電池的130安時電芯能量密度已超越805瓦時/升（體積能量密度）和355瓦時/公斤（重量能量密度）。此項突破性成就不僅較原時程規畫提前一年達成，更受矚目的是，這是gigafactory超級工廠量產示範線所製作出來的電池芯。

輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬指出，這項成就展現了輝能堅持不懈的創新精神，更令人振奮的是提前實現了我們對市場的承諾。這建立在我們過去18年來深耕解決電池關鍵技術及優化製造能力的基礎上。包含領先全球的無隔膜陶瓷隔層技術，突破30年傳統有隔膜框架重新定義電池安全的新標竿、全球第一個100% 複合矽負極材料將電池性能全面升級、以及數以百計的介面電阻專利、精簡高效製程、自動化製備開發等，我們突破了無數艱鉅的技術瓶頸，每一個技術挑戰都轉化為創新的動力與養分，持續超越自我擴大技術領先優勢，為技術創新的加速躍進奠定堅實基礎。而在即將到來的2025年CES展會上，我們也將呈現更多突破性的創新研發成果。

輝能的創新技術持續快速突破既有技術門檻，今年3月甫獲德國萊茵實驗室報告認證體積能量密度達749 Wh/L、重量能量密度321 Wh/kg，12月再次獲德國萊茵實驗室報告認證最新一代電池系統的能量密度正式來到809.3 Wh/L和358.4 Wh/kg，超過輝能10月公告的自我預估數字，相較今年3月的成果又再向前推進8.05% 及11.65%，展現深厚的技術底蘊。

此外，相較於市場主流的磷酸鋰鐵電池（200Wh/kg以下）和三元鋰電池（200~300Wh/kg），輝能不僅在今年年初就已超越業界水準，現在更進一步將領先差距拉大至79.2%。更重要的是，因為能量密度的突破，電池包設計得以更小、更輕、跑更遠、能源效率更高，為消費者帶來了實質的駕駛優勢。加上輝能充電5分鐘即可行駛300公里的表現，較業界30分鐘的快充標準大幅縮短83.3%，提供駕駛同等於燃油車加油的快充時間，讓消費者有機會能真正擺脫里程及充電焦慮的困擾。