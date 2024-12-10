均薪6.1萬14年新高 通膨逐漸下滑之故

台灣人平均薪水創14年來新高？主計總處10日表示，全體受雇員工平均每月總薪資1到10月來到61529元，是14年來的新高。另外，10月製造業加班17.4小時是7年同期以來最高，但主計總處官員譚文玲解釋，還是因為10月有放颱風假導致，製造業有訂單需求須加班導致。其中，金融及保險業經常性薪資年增6%。

通膨逐漸趨緩

國勢普查處副處長譚文玲指出，全體受雇員工平均每月總薪資1到10月來到61529元，是14年來的新高。另外，實質經常性薪資平均數43092元則是連續7個月成長，原因是因為通膨的逐漸下降，10月也是台灣今年物價相對較低的月份。另外，若極端高薪者持續加薪，也會影響到統計數字。

「10月製造業加班17.4小時是7年同期以來最高！」但譚文玲表示，這是因為10月有兩個颱風假，部分廠商加班導致。有媒體質疑，從7月至今台灣的總薪資平均是逐漸下降，譚文玲回應說，因為許多大廠在7、8、9月發放紅利，例如台積電，隨著紅利發放減少，因此總薪資是逐漸下降的。

金融保險獲利頗豐

主計總處10日宣布， 1至10月全體受雇員工經常性薪資為46371元， 年增2.71%，剔除物價因素後增加0.5%。本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為48953元，較上年同期增加2.82%，總薪資平均數亦增4.40%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.61%，實質總薪資平均數年增2.16%。

官員表示，觀察1到10月行業別薪資平均數變動狀況，各行業多較上年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳、業績獎金發放增加，經常性薪資年增6%、運輸倉儲年增3.58% ，不動產、批發與零售業年增3.36%。總薪資部分，金融保險業紅利較多，年增10.13%，其次為製造業年增4.36% 。

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