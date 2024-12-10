均薪6.1萬14年新高 通膨逐漸下滑之故
台灣人平均薪水創14年來新高？主計總處10日表示，全體受雇員工平均每月總薪資1到10月來到61529元，是14年來的新高。另外，10月製造業加班17.4小時是7年同期以來最高，但主計總處官員譚文玲解釋，還是因為10月有放颱風假導致，製造業有訂單需求須加班導致。其中，金融及保險業經常性薪資年增6%。
通膨逐漸趨緩
國勢普查處副處長譚文玲指出，全體受雇員工平均每月總薪資1到10月來到61529元，是14年來的新高。另外，實質經常性薪資平均數43092元則是連續7個月成長，原因是因為通膨的逐漸下降，10月也是台灣今年物價相對較低的月份。另外，若極端高薪者持續加薪，也會影響到統計數字。
「10月製造業加班17.4小時是7年同期以來最高！」但譚文玲表示，這是因為10月有兩個颱風假，部分廠商加班導致。有媒體質疑，從7月至今台灣的總薪資平均是逐漸下降，譚文玲回應說，因為許多大廠在7、8、9月發放紅利，例如台積電，隨著紅利發放減少，因此總薪資是逐漸下降的。
金融保險獲利頗豐
主計總處10日宣布， 1至10月全體受雇員工經常性薪資為46371元， 年增2.71%，剔除物價因素後增加0.5%。本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為48953元，較上年同期增加2.82%，總薪資平均數亦增4.40%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.61%，實質總薪資平均數年增2.16%。
官員表示，觀察1到10月行業別薪資平均數變動狀況，各行業多較上年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳、業績獎金發放增加，經常性薪資年增6%、運輸倉儲年增3.58% ，不動產、批發與零售業年增3.36%。總薪資部分，金融保險業紅利較多，年增10.13%，其次為製造業年增4.36% 。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言