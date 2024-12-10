創見連續18年榮登「台灣25大國際品牌」

由經濟部主辦的「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」今日揭曉，創見資訊（2451）再度榮登榜單，連續18年榮獲「台灣最佳國際品牌」殊榮，展現卓越的全球市場競爭力與品牌價值。

創見資訊自1989年成立以來，35年來始終專注於100%台灣研發與製造，致力於推動技術創新，提供從消費級到工業級的高品質儲存解決方案。今年，創見再度榮獲「台灣精品獎」，其行動固態硬碟、密錄器與CFexpress記憶卡三款產品脫穎而出，這已是創見第20次獲此殊榮，充分展現對卓越品質的不懈追求。透過與原廠的深度合作，創見建立了穩健的長期供貨體系，有效滿足全球客戶的需求。同時，創見積極拓展電商品牌旗艦店，參與國際展覽，以傳遞「台灣製造，值得信賴」的品牌價值，進一步強化國際市場的品牌影響力。

創見資訊董事長束崇萬今年也榮獲《哈佛商業評論》「2024台灣企業領袖100強」殊榮，彰顯其卓越的領導能力與企業成就。同時，創見成功納入「臺灣永續指數」成分股，並獲授「臺灣永續指數專屬標章」，肯定了創見在環境、社會與治理（ESG）領域的持續努力與成果。

除了在產品與品牌上的卓越表現外，創見資訊也積極履行企業社會責任。自2012年起連續13年贊助高中體育總會賽事，包括HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）及HSL（高中壘球聯賽）等國高中運動賽事，全力支持青年運動人才的培育。憑藉對台灣體育發展的長期投入，創見已連續十一年榮獲台灣教育部體育署「體育推手獎」，成為企業參與體育發展的典範。此外，自2015年啟動的「偏鄉棒球種子計畫」，深入台灣偏鄉、培育少棒球員，期望為台灣培育更多體壇新星。這些努力不僅流露創見對體育的深厚支持，也體現其對社會責任的堅持，為台灣的體育發展與社會的永續成長貢獻力量。