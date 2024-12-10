中嘉搶攻影音串流 推 SoundBox 劇院串流盒

台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉寬頻10日宣布推出「SoundBox劇院串流盒」，可整合多個OTT TV，搶進影音串流商機，更攜手遠傳（4904）策略合作，除結合遠傳friDay影音外，還能在遠傳門市進行體驗。中嘉表示，要推動高速寬頻上網用戶成長三成。

中嘉目前擁有百萬有線電視收視戶，寬頻上網用戶滲透率約五成，約50萬戶，其中有三成以上用戶申辦600Mbps以上的高速寬頻上網，總經理陳佐銘表示，目前寬頻可申裝經營區約占全台三分之一，推出「SoundBox劇院串流盒」後，盼擴大電信及有線電視等業者合作，策略結盟，擴大寬頻及影音串流市場商機，中嘉也期待高速寬頻上網用戶可望再成長三成，推升上網滲透率來到55%至60%。

陳佐銘表示，以產業趨勢來看，寬頻與有線電視的黃金交叉是不可避免的趨勢，有線電視用戶持續下滑，寬頻的重要性則日益提升，中嘉對未來寬頻市場充滿信心，隨著新產品和服務的推出，家庭數位娛樂的轉型將持續推動產業升級，進一步擴大市場份額，為企業帶來更多商機。

陳佐銘表示，有線電視用戶下降的趨勢無法逆轉，因此專注於網路和寬頻服務成為中嘉的重點策略。過去幾年，中嘉持續投入資金提升網路品質，為用戶提供快速穩定的光纖服務。同時，公司積極與領導品牌的OTT平台合作，推出內容豐富且價格具有競爭力的方案。例如，遠傳的friDay影音平台與Catchplay的合作，進一步拓展了家庭娛樂的選擇，滿足消費者需求。

近年中嘉與遠傳也積極策略合作，從個人、家戶市場，到產品、通路等多方面保持友好密切的合作。遠傳總經理井琪表示，遠傳與中嘉寬頻是緊密的策略合作夥伴，雙方在光纖寬頻、遠傳friDay影音、遠傳friDay購物，甚至ICT專案等都有深入合作，此次合作的互補效應，因此抱持高度期待。

中嘉與法商Sagemcom合作推出同時擁有超高畫質影像以及頂級音響功能的「SoundBox劇院串流盒」。陳佐銘指出，這個創新硬體產品已在全球18個國家銷售，擁有超過百萬家庭用戶，不僅提升家庭影音娛樂品質，還為用戶提供多樣化的訂閱選項，可同時支援Netflix、friDay影音等多個串流平台，有助於推動寬頻業務的成長。

中嘉表示，攜手遠傳合作，遠傳大雙網的寬頻用戶可享受整合影音內容與跨螢終端的劇院級影音饗宴，未來消費者也能在全台指定遠傳門市體驗其魅力。