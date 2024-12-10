安森美將收購碳化矽JFET技術 強化AI資料中心的電源產品組合
安森美（onsemi）宣布已與Qorvo達成協定，以1.15億美元現金收購其碳化矽接面場效電晶體（SiC JFET） 技術業務及其子公司United Silicon Carbide。 該收購將補足安森美的EliteSiC電源產品組合，使其能應對人工智慧（AI）資料中心電源AC-DC段對高能效和高功率密度的需求，還將加速安森美在電動汽車斷電開關、固態斷路器（SSCB） 等新興市場的部署。
安森美預估，這項收購案，將在5年內為安森美帶來13億美元的市場機會。
安森美表示，SiC JFET的單位面積導通電阻超低，比任何其他技術低近一半。 它們還支援使用矽基電晶體幾十年來常用的現成驅動器。 綜合這些優勢， SiC JFET的採用能夠加快開發速度，減少能耗並降低系統成本，為電源設計人員和資料中心營運商提供顯著的價值。
安森美電源方案事業群總裁暨總經理Simon Keeton表示，隨著Al工作負載日趨複雜和耗能，能提供高能效並能夠處理高壓的可靠SiC JFET將越來越重要。他強調，隨著Qorvo業界領先的SiC JFET技術的加入，安森美的智能電源產品組合為客戶提供多一種最佳化能耗、提高功率密度的選擇。
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