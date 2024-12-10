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114年南科新興科技應用計畫公告獎補助名單 產學聯手技術創新

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

南科管理局為鼓勵園區廠商結合學界研發量能，每年持續推動「南部科學園區新興科技應用計畫」，進行新興技術加值創新，以提升廠商產品技術及產能，並藉由產學合作延攬優秀的人才。114年度「南部科學園區新興科技應用計畫」共有9件申請案獲得獎補助，獎補助金額為4,421萬元，藉由計畫資源的挹注，也吸引廠商投入約5,900萬元的研發經費，計畫成果預計產出17件國內外專利案件，並培養超過120位研發人才，而計畫結束後3年內預估將衍生產值約29億元。

本年度計畫包含精準健康、智慧機械、新世代積通光電(新世代半導體、先進通訊、光電、電腦及周邊)等3大領域之技術，並將近年重視的AI、淨零科技、綠能減碳、分散型能源管理等技術同步列為優先徵求主題，鼓勵園區廠商投入研發及布局。114年度獲得獎補助的申請案，例如醫百科技公司攜手中山大學，提出智慧手臂整合rTMS治療線圈即時定位與連續追蹤導航的建置，為患者提供精準有效率的治療方案，並鞏固市場的競爭力；璿元科技與成功大學聯合研發無人機室內外精準定位技術，突破傳統工法提供多領域的實際應用方式，將為現代基礎設施巡檢、工廠安全維護、資產管理等帶來重大的創新和改進；律勝科技公司與中央大學共同研發新型光通訊半導體VCSEL雷射元件封裝介電材料，以取代現行高速VCSEL所使用的BCB鈍化層材料，並降低製程與材料成本。各件獎補助申請案皆通過各階段的公正審核，獲得業界、學研、創投等相關領域委員的推薦，研發應用成果倍受期待。

南科管理局長期投入資源，鼓勵園區廠商進行新興技術創新，協助產學攜手合作，共創雙贏，期待透過本計畫的推動，將新興科技的「計畫成果」轉變為「經濟效益」，讓園區廠商將研發技術應用於創新產品或製程技術，進而增加公司的營收及競爭力。

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