台達名列台灣前十大國際品牌 品牌價值年增9%創新高

台達今天宣布連續14年入選「2024年台灣最佳國際品牌價值」，名列台灣前十大國際品牌。台達今年品牌價值達5.93億美元，較2023年大幅成長9%。

「台灣最佳國際品牌價值調查」由經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。台達品牌長郭珊珊表示，「2024年的AI浪潮帶出資料中心龐大的電力需求，台達提供高效電源、散熱、被動元件及基礎設施方案，成為知名AI晶片、CSP（雲端服務供應商）與伺服器大廠的重要夥伴，在AI生態系具技術優勢與領先地位。近年更加速發展解決方案業務（Solution Business），貼近各產業客戶的需求，提供智慧、節能的整體解決方案。隨著品牌價值逐年成長，很榮幸名列台灣前十大國際品牌。台達品牌價值不僅反映了在全球市場強勁的業務表現，亦體現在國際ESG領域的長期耕耘，彰顯台達企業營運與ESG結合的品牌獨特性。」

台達已連續17屆參與聯合國氣候峰會，今年更首度成為全台首家企業取得《聯合國生物多樣性公約》觀察員身分。台達積極將珊瑚復育等永續行動推向國際，今日台達基金會也正式與新加坡國家公園（NParks）合作，成為首批響應新加坡十年十萬株珊瑚復育倡議（100K Corals Initiative）的企業，今日合作儀式由新加坡國家發展部長李智陞（Desmond Lee)主持，知名生態權威珍古德（Jane Goodall）博士亦親自到場見證。台達基金會董事鄭安代表出席典禮，並與台灣連線分享此里程碑，未來復育團隊將利用台達研發的珊瑚養殖自動化設備，以新加坡聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）的珊瑚復育中心為基地，透過創新科技協助珊瑚復育行動。