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台達名列台灣前十大國際品牌 品牌價值年增9%創新高

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台達第14年入選台灣最佳國際品牌，由台達品牌長郭珊珊代表領獎。圖／台達電提供
台達第14年入選台灣最佳國際品牌，由台達品牌長郭珊珊代表領獎。圖／台達電提供

台達今天宣布連續14年入選「2024年台灣最佳國際品牌價值」，名列台灣前十大國際品牌。台達今年品牌價值達5.93億美元，較2023年大幅成長9%。

「台灣最佳國際品牌價值調查」由經濟部產業發展署主辦，台經院委託國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。台達品牌長郭珊珊表示，「2024年的AI浪潮帶出資料中心龐大的電力需求，台達提供高效電源、散熱、被動元件及基礎設施方案，成為知名AI晶片、CSP（雲端服務供應商）與伺服器大廠的重要夥伴，在AI生態系具技術優勢與領先地位。近年更加速發展解決方案業務（Solution Business），貼近各產業客戶的需求，提供智慧、節能的整體解決方案。隨著品牌價值逐年成長，很榮幸名列台灣前十大國際品牌。台達品牌價值不僅反映了在全球市場強勁的業務表現，亦體現在國際ESG領域的長期耕耘，彰顯台達企業營運與ESG結合的品牌獨特性。」

台達已連續17屆參與聯合國氣候峰會，今年更首度成為全台首家企業取得《聯合國生物多樣性公約》觀察員身分。台達積極將珊瑚復育等永續行動推向國際，今日台達基金會也正式與新加坡國家公園（NParks）合作，成為首批響應新加坡十年十萬株珊瑚復育倡議（100K Corals Initiative）的企業，今日合作儀式由新加坡國家發展部長李智陞（Desmond Lee)主持，知名生態權威珍古德（Jane Goodall）博士亦親自到場見證。台達基金會董事鄭安代表出席典禮，並與台灣連線分享此里程碑，未來復育團隊將利用台達研發的珊瑚養殖自動化設備，以新加坡聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）的珊瑚復育中心為基地，透過創新科技協助珊瑚復育行動。

台達品牌獨特性在於業務發展與企業永續相結合，致力開發高效、節能產品，並積極訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標。面向國際，台達以生產、研發、業務為全球布局重點。生產佈局除了長期深耕中國大陸、亞太和東歐的生產基地，近年更多地擴展，例如在泰國、印度等地加速擴充產能，在美國德州與大陸重慶等地新建大型生產據點，以滿足不同產業客戶對產地的需求，彈性應對全球地緣政治；研發以技術為導向，與各國重點學校合作，並整合併購公司的研發能量，讓研發中心規模更加完整，更具綜效；在業務策略方面，由銷售產品走向解決方案，透過在各區域強化銷售平台的核心能力，帶給客戶更好的服務，以創新科技共創價值。

台達電加入由新加坡國家公園局主導的珊瑚復育計畫，台達基金會董事鄭安（螢幕中）今天與台達品牌長郭珊珊兩地連線。記者賴昭穎／攝影
台達電加入由新加坡國家公園局主導的珊瑚復育計畫，台達基金會董事鄭安（螢幕中）今天與台達品牌長郭珊珊兩地連線。記者賴昭穎／攝影

珊瑚

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