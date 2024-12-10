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晶睿連續五年榮登台灣最佳國際品牌 AI 雲端技術賦能智慧安防

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）連續五年獲得經濟部頒發「台灣最佳國際品牌」殊榮，肯定產品和解決方案的持續創新。秉持敏銳的市場洞察力與創新DNA，晶睿通訊提供全方位AI解決方案，結合AI攝影機、深度搜尋技術、雲端服務等優勢，助力各國智慧交通、工廠、樓宇自動化等垂直市場，打造更安全的環境，同時持續深化永續經營，引領智慧安防發展。

「台灣最佳國際品牌」獎項由經濟部產業發展署主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand鑑價，從財務表現、品牌作用力、品牌強度三大指標評選。晶睿通訊展現卓越績效，2023年合併營收達新台幣91.6億元，並積極投入創新，研發費用占營收逾10%，包括發表邊緣運算攝影機、AI智能監控系統等，以AI新技術領航安防。同時，洞察市場需求，提供業界最高五年產品保固，用品質力取得客戶高度信賴，並以VORTEX布局雲端安防新市場，拓展至美國、日本、台灣、紐澳等地區，降低客戶安防成本並提升管理效率。

晶睿全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，晶睿長年引領台灣安防產業征戰國際盃，很榮幸獲頒台灣最佳國際品牌，彰顯在安防領域的國際影響力。隨著賴清德總統將安控列為信賴產業之一，晶睿通訊持續厚植營運硬實力，展現台灣品牌軟實力，並融合安防專業及匠心獨具的創意，每年推出安全地圖永續活動，落實永續回饋社會。

AI 晶睿 雲端服務

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