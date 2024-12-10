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威盛Mobile360堆高機安全系統獲頒2024 Top Software & Tech獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威盛Mobile360堆高機安全系統獲頒2024 Top Software & Tech獎。圖/威盛提供
威盛Mobile360堆高機安全系統獲頒2024 Top Software & Tech獎。圖/威盛提供

威盛今日公布其 Mobile360 堆高機安全系統獲2024年頂尖軟體與技術大獎（Top Software & Tech Award）。該獎項由《Food Logistics》和《Supply & Demand Chain Executive》所頒發，隸屬於供應鏈可視化類別，旨在表彰為供應鏈領域提供自動化、效率及可視化的新市場軟體與技術解決方案。

《Food Logistics＆Supply & Demand Chain Executive》總編輯Marina Mayer 提到，自動化、永續性、智慧技術、供應鏈優化和風險管理是今年新軟體和技術解決方案的主題。這些新品與改良以現代化提升產品在供應鏈中的流通。

威盛 Mobile360堆高機安全系統因其精準的AI行人偵測技術，為倉儲和工業安全帶來創新，並可無縫整合至 vCare™ 車隊管理平台（前身為 WorkX Connect）。

威盛表示，Mobile360堆高機安全系統主要競爭優勢：包括vCare雲端平台服務：該獨立平台整合了營運數據，提供全天候存取車輛性能、即時追蹤和事故報告，同時持續改善AI功能；全面碰撞預防：多個搭載AI鏡頭可提供卓越的可視範圍和準確的行人偵測功能，減少繁忙環境中的事故風險，並降低誤報率；駕駛員安全系統 (DSS)：監看駕駛員的疲勞、分心及不當行為，確保駕駛專注力並減少人為事故發生；靈活配件：如速度和安全帶無線感測器等升級選配，能無縫整合並提供客製化的安全解決方案。

AI 威盛 軟體

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