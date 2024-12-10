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台達電加入新加坡珊瑚復育計畫 目標每年培育1萬株

中央社／ 台北10日電

台達電投入發展生物多樣性多年，今天宣布成功參與新加坡國家公園局（NParks）主導的珊瑚復育計畫，目標每年要培育1萬株以上珊瑚。

此外，今天出爐的「2024年台灣最佳國際品牌價值」榜單，台達電連續14年入選，台達電今年品牌價值5.93億美元，較去年成長9%；居台灣第9大國際品牌，比去年再推進1個名次，創歷年最佳成績。

台達電品牌長郭珊珊今天表示，上述兩件事表面看起來不相關，但其實有關連。她說，相較其他入選的國際品牌，比較多是直接面對終端消費者的B2C公司，台達電算是工業品牌，在品牌價值評比上面臨先天無法改變的劣勢。

但台達電近幾年成功搭上綠能、電動車、AI等大趨勢，利用電源管理等專業技術幫忙減少能源消耗，加上在國際ESG領域的長期耕耘，彰顯台達電企業營運與ESG結合的品牌獨特性。

台達電長期關注氣候變遷，將生物多樣性納入永續策略，11月初剛落幕的聯合國生物多樣性公約第16屆締約方大會（CBD COP16）上，台達電成為首家取得聯合國生物多樣性公約大會觀察員的台灣企業，在當地舉辦多場活動，向國際分享生物多樣性政策與珊瑚復育成果，收到成效。

台達電今天宣布加入新加坡國家公園局主導的「種植珊瑚，孕育珊瑚」（PACSAR）計畫，共同推動珊瑚復育，台達電除了提供贊助，並發揮科技專長，在新加坡聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）的珊瑚復育中心，導入樓宇自動化監控系統等解決方案，目標每年培育1萬株以上珊瑚。

台達電表示，珊瑚礁是生物多樣性最高的生態系，但近年因為海洋熱浪持續且擴散，造成珊瑚白化事件更頻繁，海洋珊瑚已面臨生存危機，成為全球議題。台達電積極投入，除了復育珊瑚，也投入透過Micro-CT技術結合次世代基因定序，協助建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

台達電 新加坡 珊瑚

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