AI 浪潮推升需求增長 馬來西亞成半導體投資新寵
隨著全球AI應用崛起，半導體需求激增，馬來西亞憑藉穩定的經濟環境、完善的基礎設施及豐厚的政策優惠，迅速成為半導體產業的投資熱點。KPMG安侯建業10日舉辦「半導體產業前進馬來西亞」研討會，探討當地產業布局與投資策略，協助企業落地東協市場。
馬來西亞政府為吸引外資企業，推出涵蓋稅收減免、投資激勵及免徵進口稅等多元措施，並提供高達10年的企業所得稅減免。
馬來西亞投資發展局（MIDA）處長韓娜致詞時強調，馬來西亞具備高素質勞動力與政策透明度，是半導體產業發展的理想地點，且馬來西亞外匯政策開放，允許非居民投資者以多幣種投資，並自由匯回收益，提升對跨國企業的吸引力。
KPMG副執行長郭冠纓指出，在地緣政治緊張及供應鏈重組的背景下，58%的半導體產業高管計畫在未來三年內實現供應鏈多元化，馬來西亞檳城與吉隆坡周邊已形成半導體聚落，成為全球企業布局的重要據點。
智闊律師事務所合夥律師洪鍚敬提醒，外國企業設廠需留意土地使用規定，例如購地需經州政府批准並繳納不同稅率的土地稅，設廠前還需完成環境影響評估（EIA）及相關規劃審核，勞動法規則雖具有一定的靈活性，但仍需遵守最低工資與工時等規定，建議企業事先審慎規劃，避免觸法風險。
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