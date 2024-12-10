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Pure Storage預測2025年AI三大浪潮 工業AI將順勢起飛

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Pure Storage亞洲區副總裁張思華（右）與台灣區總經理周正平，說明明年企業投資與運用AI方式的重大轉變。圖／Pure Storage提供
Pure Storage亞洲區副總裁張思華（右）與台灣區總經理周正平，說明明年企業投資與運用AI方式的重大轉變。圖／Pure Storage提供

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage今（10）日提出2025年展望，預估明年將有三大轉變隨下一波AI浪潮而起，首先是工業AI將隨著2025年的下一波AI浪潮而起飛；其次機器學習與代理式AI將在2025年徹底改變企業的決策過程；第三是企業對AI的支出將大幅提升並轉向RAG（擷取增強生成）。

Pure Storage台灣區總經理周正平表示，2025年將出現下一波AI革命的浪潮。市場觀察家估計，現今所部署的絕大多數GPU都處於使用率嚴重不足的情況。不僅如此，包含超大規模環境在內的絕大部分GPU都部署在少數幾家廠商當中，只有極少數部署在私人企業。這樣的情況在2025年將有所改變，未來大部分的AI能力將建置在地端，協助企業發揮其資料與「工業化」AI的效益，我們稱之為「工業AI」。然而，它也將帶來治理與其他方面的獨特挑戰，比方說如何將一些即使在不同部門之間也必須保密的機密資料用於模型訓練當中。未來，代理式AI（Agentic AI）與大型量化模型（LQM）將在這波浪潮中扮演關鍵角色。

周正平表示，儘管預料代理式AI從2026年開始才會邁向主流，但代理式系統將在2025年改變AI被用於企業決策的方式。此外，企業也將從機器學習中挖掘出更多價值，將其用於分析複雜資料集、識別模式以及快速採取行動等等。透過將建立資料模型這種繁重的手動作業簡化，使企業能更快解決更多挑戰，同時還能擴大規模，加快開發循環與產品演進速度。其應用案例將比GenAI更著重內部，一些擁有大型IT環境及複雜基礎架構的企業將對這方面抱持興趣。有了機器學習與代理式AI，能無縫而快速地存取適當的決策資料將變得越來越重要。

第三個浪潮是2025年企業對AI的支出將大幅提升並轉向RAG。周正平表示，這類務實的方法就金額來看，企業對AI的投資在2025年將會增加，但GenAI概念驗證（POC）與實驗性計畫的整體數量將減少。2024年，POC的失敗率高於預期，原因是無法達成原先期望的要求，或是從訓練階段擴大到推論階段時發現經濟上不可行。

周正平說，企業將重新專注在基本的商業價值與務實的AI應用，像是ChatGPT這類通用、現成的AI解決方案在企業中的應用將逐漸下降，因為企業對其輸出可靠性的擔憂不斷增加。2025年，企業將逐漸轉向利用一些務實的方法，例如像「檢索增強生成」（RAG）的技術。

這樣的轉變反映出企業對AI透明度與道德的更加重視，因此偏好能感應背景情境的系統，以防範資料偏差與失準的情況。企業對RAG的需求將激增，尤其對醫療與金融，在這些領域中，即時的資料整合與符合背景情境的回應，對細膩的理解與決策至關重要。

Pure Storage亞洲區域副總裁張思華表示，2025年將是一個轉捩點，企業將調整AI策略來達成具體成果，並同時應對成熟AI領域所帶來的複雜性。Pure Storage能協助企業藉由一套高效、可靠、靈活又能隨業務一同成長的資料平台，徹底發揮AI投資的最大效益。

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