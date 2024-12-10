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趨勢科技品牌價值達22.04億美元 獲國際品牌獎第二名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
趨勢科技推出「AI防詐達人」，以「換臉詐騙偵測、詐騙查證、簡訊過濾與網頁防護」4大功能，支援iOS與Android雙平台用戶，協助民眾遠離網路詐騙威脅。圖／趨勢科技提供 黃筱晴
趨勢科技推出「AI防詐達人」，以「換臉詐騙偵測、詐騙查證、簡訊過濾與網頁防護」4大功能，支援iOS與Android雙平台用戶，協助民眾遠離網路詐騙威脅。圖／趨勢科技提供 黃筱晴

經濟部工業局主辦的「2024台灣國際品牌獎」榜單今日揭曉，全球網路資安領導廠商趨勢科技獲第二名，品牌價值達22.04億美元。作為亞洲與台灣最大的純軟體公司，趨勢科技是少數年收入超過10億美元的企業之一，自1998年上市以來，截至2023年連續26年保持盈利。獲獎彰顯趨勢科技多年來在全球資安領域的深厚實力，並展現趨勢科技持續以創新技術應對市場需求的前瞻領導力，目前全球也有超過50萬家企業客戶的支持。

生成式AI快速普及，企業所面臨的新型網路威脅層出不窮，資安環境變得更為險峻複雜。趨勢科技透過AI驅動的Trend Vision One資安平台，不僅提供SaaS和混合解決方案選擇，還整合趨勢科技數十年AI應用經驗，協助企業提升安全運營中心（SOC）運作，填補網路安全技能差距，幫助企業全面掌握並降低資安風險。

趨勢科技也預視到生成式AI帶來的多重資安風險，包含透過深偽技術（Deepfake）進行加速生成惡意網址和攻擊內容等資安挑戰。隨著AI PC映入大眾視野，趨勢科技正式於今年推出第一款專為防範AI PC時代新興威脅的消費性資安解決方案，提供AI應用程式防護、NPU驅動的電子郵件防護等功能，打造更高效的資安防護方案，以實現全面的AI應用安全。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦表示，科技發展與生成式AI應用的普及讓網路詐騙更普及，趨勢科技則透過人工智慧驅動的網路資安平台，結合深厚的資安威脅情報，不斷開發專為AI應用設計的資安防護方案，並利用AI技術強化資安偵測與防禦，協助客戶在導入AI應用的同時，提升資安可視性及風險管理能力。

趨勢科技除了持續研發技術以強化威脅防禦力外，也長期與國際執法機構攜手合作，為全球資安守護貢獻力量，更於今年2月協助全球執法機構破獲超大型勒索集團LockBit，有效遏止勒索攻擊擴散，持續為企業與消費者的資安防護保駕護航。

趨勢科技近年轉化組織型態，以同心圓(Radial Web Organization)組織架構重整內部團隊，強調每位員工之間的的緊密連結，並強調人人皆是「BBT」：能在專業中精益求精、是解決問題的「Builder」；還可打破各團隊之間的隔閡，幫助跨部門溝通協作的「Bridge」；以及分享知識經驗擔任引領者的「Teacher」。此組織轉型促成跨部門協作與創新動能，大幅提升整體業務靈活應變能力與團隊韌性。

AI 資安 趨勢科技

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