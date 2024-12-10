元太品牌價值增至1.05億美元 再登「台灣最佳國際品牌價值」榜單

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布，再度入選經濟部產業發展署主辦的「台灣最佳國際品牌價值」榜單，且已連續三年實現品牌價值的穩定成長。今年E Ink的品牌價值達1.05億美元，較去年品牌價值更加成長，位居榜單第22名，再次證明E Ink在國際市場的領導品牌地位。

「E Ink的品牌願景是『We Make Surfaces Smart and Green』，」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們秉持電子紙核心技術，致力於全球行銷推動低碳節能的多元應用，並透過生態圈協作與品牌客戶共同創新應用，持續強化E Ink品牌的形象與影響力」。

台灣最佳國際品牌價值調查是由經濟部產業發展署主辦、台灣經濟研究院執行，委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，採用與「全球百大品牌價值調查」的同等品牌鑑價機制，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，同時，因應全球ESG永續潮流趨勢，企業於永續發展亦被納入推升品牌價值的評估重點之一，藉由品牌於國際市場聲量表現與定位連結，衡量台灣品牌企業於國際品牌的價值。

打造全球電子紙生態圈，推動技術創新應用

以「健康、綠色的永續技術」為核心，專注於節能、低碳、護眼以及環境友善的顯示解決方案，E Ink元太科技多年來持續建構完整的電子紙生態圈，目前參與「電子紙聯盟」的合作夥伴已超過200家。電子紙生態圈涵蓋IC供應商、軟硬體商及系統整合夥伴，元太科技不僅提供應用參考設計，以協助縮短產品上市時間，也開放核心技術授權，以多元商業模式驅動市場，實現技術應用的全面拓展與產業規模化，創造藍海市場的全新價值。

品牌創新實力，榮獲國際市場高度認可

E Ink元太科技長期與國際品牌客戶合作，將電子紙創新技術融入精品產品開發設計，提升E Ink品牌價值與市場影響力。同時，元太科技也積極參與台灣精品獎及全球外貿行銷活動，累積多屆台灣精品金質及銀質獎項榮耀，進一步將電子紙技術的優勢傳遞至全球市場。

永續成就與全球榮譽

E Ink元太科技以電子紙技術「節能」、「低碳」、「健康」、「無光害」特性為核心，積極推進ESG永續目標的實踐。除富時羅素（FTSE Russell）評析元太科技營收99.9% 屬於綠色營收（Green Revenue）之外，根據穆迪（Moody's）評級報告，評定元太科技的電子紙對環境有高度效益而對永續具顯著貢獻，亦確認電子紙低碳產品符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷的減緩具有實質貢獻。

E Ink元太科技不僅連續多年入選道瓊永續指數（DJSI）世界及新興市場榜單，並於2024年標準普爾全球企業永續評比中，以92分的佳績獲得全球設備及零組件產業最高分，展現卓越的永續績效，在環境、社會、治理與經濟（ESG）三大領域均表現優異，成為全球企業永續發展的標竿之一。此外，元太科技並榮獲2024第六屆總統創新獎，此殊榮不僅肯定了公司在電子紙技術領域的創新突破，更彰顯其以永續策略推動產業發展的成就。