聯電攜手供應鏈減碳264萬噸 共創永續未來
聯電（2303）今(10)日舉行低碳供應鏈供應商頒獎典禮，邀集超過200位供應商夥伴齊聚，並針對在減碳成績上表現優異的16家供應商進行表揚。聯電自2022年啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，經過兩年的努力，累計全球供應商集團之減碳量為264萬噸，將持續以更積極的減碳行動，引領整體產業鏈邁向淨零排放願景。
聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，「過度的碳排放使地球的平均氣溫逐年上升，為了實現地球環境的永續發展，企業在減碳方面必須更加積極。近年來，聯電在減碳方面取得了顯著的成效，亦依據巴黎協定1.5℃情境設定了更具挑戰性的淨零路徑，這些努力不僅顯示了我們對永續發展的承諾，也展現出企業在應對氣候變遷中的責任與決心。我們將與供應鏈夥伴攜手，以2030年減碳20％為目標，共同努力為產業鏈的綠色轉型及永續發展做出貢獻。」
聯電副總經理吳宗賢指出，聯電一直堅信永續發展是企業營運的基石，除了從企業自身做起，更有賴於整個供應鏈夥伴共同努力。我們自2022年起協助供應商進行碳盤查，至今已完成超過300家供應商的碳盤查作業，在此也感謝各位傑出供應商的參與。期許能持續發揮影響力，共同積極應對氣候變遷帶來的挑戰，共同追求環境的永續美好。
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