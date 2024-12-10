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施振榮新書揭創業成功關鍵 須等時機成熟

中央社／ 記者吳家豪台北10日電
宏碁創辦人施振榮。宏碁提供
宏碁創辦人施振榮。宏碁提供

宏碁集團創辦人施振榮2004年底從宏碁退休，在退休20週年之際出版「施振榮Stan哥的王道人生」新書，他在書中分享，創業成功最重要的關鍵是「時機」，一定要等時機成熟，創業才能像滾雪球，愈滾愈大，光有技術突破不是致勝關鍵。

施振榮在書中提醒有心投入創業的年輕人，他在過去創業的過程中，曾遇到許多失敗的經驗，這些教訓讓他學習到，一個好點子、好產品想要教育巿場並尋求突破，希望進而改變消費者或現有的生態，往往都要投入許多資源；除了資源之外，一定要掌握大趨勢，並且順勢而為，才有機會成功。

施振榮表示，他出書的用意，是希望分享理念、經驗、教訓。創業一路走來，他致力於創新、尋求突破，一路上有成功，但也有許多失敗的教訓，希望讀者都能從中有所啟發，最終走出自己的路。

回顧這一路走來，施振榮認為可說是「使命驅動、過程曲折、不虛此行」。尤其他的母親從小就期許他做一個有用的人，而要做一個有用的人，就要能對社會有所貢獻，所以一路走來總是不斷學習、不斷歷練，這也可說是他一生使命的最初緣起。

施振榮表示，創業是為了要創造新價值，更是為了替台灣年輕人搭建更大的世界舞台。他的王道人生一路走來挑戰困難、突破瓶頸、創造價值，目標是要將王道推向國際舞台。

創業 宏碁 施振榮

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