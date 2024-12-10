南科公布新興科技應用計畫獎 補助名單鼓勵產學聯手創新

國科會南科管理局今天公布「新興科技應用計畫」補助廠商、共9件申請案明年將獲獎助4421萬元，管理局表示，藉挹注計畫鼓勵廠商相對投入約5900萬元研發經費，預計產出17件國內外專利、培養超過120位研發人才，3年預估衍生產值約29億元。獎助計畫明年將繼續、個別廠商補助上限1000萬。

這次有5家精準健康、1家智慧機械、3家新世代半導體、通訊光電、電腦及周邊領域技術計畫獲補助。計畫以近年重視的AI、淨零科技、綠能減碳、分散型能源管理等技術同步列為優先徵求主題，鼓勵園區廠商投入研發布局。

科管局產學科表示， 獲獎智慧機械類廠商醫百科技攜手中山大學，提出智慧手臂整合rTMS治療線圈即時定位與連續追蹤導航建置，提供患者精準有效率治療方案，並鞏固市場競爭力。

智慧機械類璿元科技與成大合作研發無人機室內外精準定位技術，突破傳統工法提供多領域實際應用方式，將為基礎設施巡檢、工廠安全維護、資產管理帶來重大創新和改進。

新世代半導體類律勝科技與中央大學研發新型光通訊半導體VCSEL雷射元件封裝介電材料，以取代現行高速VCSEL所使用的BCB鈍化層材料，並降低製程與材料成本。

管理局表示，各件獎補助申請案通過各階段的公正審核，獲業界、學研、創投等相關領域委員推薦，研發應用成果倍受期待。該局長期投入鼓勵園區廠商新興技術創新，協助產學攜手合作，共創雙贏，期待計畫推動、讓新興科技「計畫成果」轉變為「經濟效益」，廠商將研發技術應用於創新產品或製程技術，進而增加營收及競爭力。

南科管理局為鼓勵園區廠商結合學界研發量能，決定持續推動「南部科學園區新興科技應用計畫」，為新興技術加值創新，提升廠商產品技術及產能，並藉由產學合作延攬優秀的人才。

明年新興科技應用計畫預計第2季開始徵案，執行期程為115年1月至12月，相關資訊請在南科管理局網站(https://www.stsp.gov.tw)查詢。