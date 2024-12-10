快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

南科公布新興科技應用計畫獎 補助名單鼓勵產學聯手創新

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科管理局公布新興科技應用計畫獎補助名單，鼓勵產學聯手創新。圖／取自管理局官網
南科管理局公布新興科技應用計畫獎補助名單，鼓勵產學聯手創新。圖／取自管理局官網

國科會南科管理局今天公布「新興科技應用計畫」補助廠商、共9件申請案明年將獲獎助4421萬元，管理局表示，藉挹注計畫鼓勵廠商相對投入約5900萬元研發經費，預計產出17件國內外專利、培養超過120位研發人才，3年預估衍生產值約29億元。獎助計畫明年將繼續、個別廠商補助上限1000萬。

這次有5家精準健康、1家智慧機械、3家新世代半導體、通訊光電、電腦及周邊領域技術計畫獲補助。計畫以近年重視的AI、淨零科技、綠能減碳、分散型能源管理等技術同步列為優先徵求主題，鼓勵園區廠商投入研發布局。

科管局產學科表示， 獲獎智慧機械類廠商醫百科技攜手中山大學，提出智慧手臂整合rTMS治療線圈即時定位與連續追蹤導航建置，提供患者精準有效率治療方案，並鞏固市場競爭力。

智慧機械類璿元科技與成大合作研發無人機室內外精準定位技術，突破傳統工法提供多領域實際應用方式，將為基礎設施巡檢、工廠安全維護、資產管理帶來重大創新和改進。

新世代半導體類律勝科技與中央大學研發新型光通訊半導體VCSEL雷射元件封裝介電材料，以取代現行高速VCSEL所使用的BCB鈍化層材料，並降低製程與材料成本。

管理局表示，各件獎補助申請案通過各階段的公正審核，獲業界、學研、創投等相關領域委員推薦，研發應用成果倍受期待。該局長期投入鼓勵園區廠商新興技術創新，協助產學攜手合作，共創雙贏，期待計畫推動、讓新興科技「計畫成果」轉變為「經濟效益」，廠商將研發技術應用於創新產品或製程技術，進而增加營收及競爭力。

南科管理局為鼓勵園區廠商結合學界研發量能，決定持續推動「南部科學園區新興科技應用計畫」，為新興技術加值創新，提升廠商產品技術及產能，並藉由產學合作延攬優秀的人才。

明年新興科技應用計畫預計第2季開始徵案，執行期程為115年1月至12月，相關資訊請在南科管理局網站(https://www.stsp.gov.tw)查詢。

半導體 智慧機械

延伸閱讀

台積電最重要日本夥伴加碼南科21億元 教你成為工程師+拿日文N1檢定

數發部長黃彥男：資安不僅是技術議題 更為經濟發展重要挑戰

教育部助開拓智慧農業 這所學校導入自動化蛋雞養殖

IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

相關新聞

Google公布年度搜尋榜 M3成台灣人最愛查字詞

Google今天公布台灣2024年度搜尋排行榜，回顧今年台灣民眾在Google熱搜話題，「地震」和「颱風」為10大快速竄...

元太品牌價值增至1.05億美元 再登「台灣最佳國際品牌價值」榜單

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布，再度入選經濟部產業發展署主辦的「台灣最佳國際品牌價值」榜單，...

施振榮新書揭創業成功關鍵 須等時機成熟

宏碁集團創辦人施振榮2004年底從宏碁退休，在退休20週年之際出版「施振榮Stan哥的王道人生」新書，他在書中分享，創業...

南科公布新興科技應用計畫獎 補助名單鼓勵產學聯手創新

國科會南科管理局今天公布「新興科技應用計畫」補助廠商、共9件申請案明年將獲獎助4421萬元，管理局表示，藉挹注計畫鼓勵廠...

半導體風雲／川普能利用英特爾困境 劫走台積美國廠？

英特爾近日面臨成立56年以來最大的困境，一般認為，接下來把設計部門跟製造部門分拆對其延續最有利。而一心想掌握最先進的晶片製造技術的美國，會利用此時機，趁機將台積電已在亞利桑那州設立的Fab21，順勢變成「美積電」嗎？ 聯合報數位版的這篇文章，嚴肅探討可能性，絕非「標題黨」式的陰謀論。推論可能性，得有前提假設與邏輯，最重要的是，美國有強烈的動機在最短時間之內取得最先進的晶片製造技術，包括前段的晶圓製造、與後段的封裝測試，而全球最領先的這兩種技術，都在一家台灣公司手中—台積電...

跨國共創 5G 專網新契機 工研院辦 O-RAN RIC 研發生態系研討會

為推動臺灣產業進入國際5G專網市場，在經濟部產業技術司支持下，工研院９日在台北國際會議中心舉辦「O-RAN RIC 研發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。