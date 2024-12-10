Google公布年度搜尋榜 M3成台灣人最愛查字詞

Google今天公布台灣2024年度搜尋排行榜，回顧今年台灣民眾在Google熱搜話題，「地震」和「颱風」為10大快速竄升關鍵字榜首和第2名；民眾看到不懂字詞上網搜尋答案，年度「意思」關鍵字榜首為「M3」，用來確認對方是否理解自己的意思。

Google台灣10大快速竄升關鍵字第3至5名為「柯文哲」、「奧運」、「美國總統大選」。由於民眾受到高股息吸引，ETF（指數股票型基金）也上榜，代表元大台灣價值高息ETF的「00940」位居快速竄升關鍵字第6名。

快速竄升關鍵字第7至10名依序為拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「林郁婷」、演唱會售票平台「拓元」、台灣電影「周處除三害」、「世界棒球12強賽」。

此外，許多人碰到看不懂的字詞，都會到Google搜尋找答案。今年快速竄升的「意思」關鍵字，涵蓋網路新興用語、娛樂文化內容和政治意涵詞彙，榜首「M3」以中英夾雜的發音，聲音類似快速唸出「Youknow what I'm saying?」，用來確認對方是否理解自己的意思。

「意思」關鍵字第2名「APT」源自韓國的社交遊戲，是一種多人參與、疊手互動的酒桌遊戲，也是今年韓國女歌手Rosé與美國歌手火星人布魯諾（BrunoMars）合作的熱門歌曲。

因應今年運動賽事熱潮，Google也公布「10大快速竄升台灣運動員」與「10大快速竄升台灣棒球選手」榜單，分別由林郁婷、周思齊登上榜首。

Google年度搜尋快速竄升的台灣電影第1名為「周處除三害」，年度快速竄升戲劇第1名為韓劇「淚之女王」。

Google公布的台灣2024年搜尋排行榜，是依照2024年期間搜尋量快速竄升幅度進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底。